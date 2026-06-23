Почему попытка искусственно поднять зарплаты в Казахстане превратит тенге в фантики

Принудительное повышение заработных плат государственным указом — это опасная иллюзия, которая вместо реального богатства принесет казахстанцам лишь очередной виток агрессивной инфляции и дефицит рабочих мест, сообщает Lada.kz.
На фоне непрекращающегося роста цен в обществе все чаще звучит заманчивая идея: почему бы государству жестко не вмешаться в рынок? К примеру, законодательно обязать бизнес поднять планку минимальных или средних окладов — скажем, с 300 тысяч сразу до 500 тысяч тенге. Кажется, что это мгновенно решит проблему бедности и поднимет покупательскую способность населения.
Однако экономист и автор профильного Telegram-канала «Экономический ликбез» Руслан Султанов предупреждает: такие административные требования не имеют ничего общего с реальными механизмами рынка. Попытка перехитрить экономику обернется жестким обратным эффектом, который больнее всего ударит по карманам самих граждан.
Главная ошибка сторонников «принудительного» богатства кроется в непонимании природы денег. Как отмечает эксперт, сама по себе зарплата не создает капитал — она лишь распределяет стоимость, которую предприятие уже успело создать. Чтобы выдать сотруднику условный миллион тенге, компания должна сначала произвести товар, успешно продать его и получить реальную выручку.
Если государство заставит бизнес платить больше без оглядки на доходы, у предпринимателей останется всего четыре пути, чтобы выжить:
Взрывной рост цен: бизнес заложит новые издержки в стоимость своих товаров и услуг;
Тотальная экономия: компаниям придется закупать более дешевое сырье и отказываться от модернизации оборудования;
Инвестиционный голод: развитие новых направлений и масштабирование бизнеса будут заморожены;
Массовые увольнения: чтобы сохранить фонд оплаты труда, штат сотрудников придется радикально сократить.
В итоге экономика зайдет на опасный круг: люди начнут получать больше купюр, но придя в магазин, обнаружат, что аренда, продукты и коммуналка подорожали соразмерно или даже сильнее. Рост доходов будет мгновенно «съеден» инфляцией.
«Если бы благосостояние общества создавалось простым росчерком пера на указах о повышении зарплат, мировые державы давно бы соревновались в размерах этих цифр. Один приказ на миллион, другой на пять миллионов... Но история доказывает: попытки поменять местами экономические законы всегда заканчиваются одинаково плохо», — напоминает Руслан Султанов.
По мнению экономиста, доходы казахстанцев могут и должны расти, но исключительно по естественным, рыночным причинам. Единственный здоровый драйвер роста благосостояния — это повышение производительности труда.
Зарплаты растут безболезненно для экономики только тогда, когда автоматизируются процессы, внедряются новые технологии, а работники начинают производить больше качественного продукта за единицу времени. Высокие доходы делают нацию богаче лишь в том случае, если за каждой банкнотой стоит реальный, эффективный и востребованный труд. Во всех остальных ситуациях растут лишь цифры на бумаге, но не уровень жизни людей.
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