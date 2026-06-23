Почему попытка искусственно поднять зарплаты в Казахстане превратит тенге в фантики

Принудительное повышение заработных плат государственным указом — это опасная иллюзия, которая вместо реального богатства принесет казахстанцам лишь очередной виток агрессивной инфляции и дефицит рабочих мест, сообщает Lada.kz.

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Экономический популизм против суровых реалий

На фоне непрекращающегося роста цен в обществе все чаще звучит заманчивая идея: почему бы государству жестко не вмешаться в рынок? К примеру, законодательно обязать бизнес поднять планку минимальных или средних окладов — скажем, с 300 тысяч сразу до 500 тысяч тенге. Кажется, что это мгновенно решит проблему бедности и поднимет покупательскую способность населения.

Однако экономист и автор профильного Telegram-канала «Экономический ликбез» Руслан Султанов предупреждает: такие административные требования не имеют ничего общего с реальными механизмами рынка. Попытка перехитрить экономику обернется жестким обратным эффектом, который больнее всего ударит по карманам самих граждан.

Почему деньги на бумаге не гарантируют сытую жизнь

Главная ошибка сторонников «принудительного» богатства кроется в непонимании природы денег. Как отмечает эксперт, сама по себе зарплата не создает капитал — она лишь распределяет стоимость, которую предприятие уже успело создать. Чтобы выдать сотруднику условный миллион тенге, компания должна сначала произвести товар, успешно продать его и получить реальную выручку.

Если государство заставит бизнес платить больше без оглядки на доходы, у предпринимателей останется всего четыре пути, чтобы выжить:

Взрывной рост цен: бизнес заложит новые издержки в стоимость своих товаров и услуг;

Тотальная экономия: компаниям придется закупать более дешевое сырье и отказываться от модернизации оборудования;

Инвестиционный голод: развитие новых направлений и масштабирование бизнеса будут заморожены;

Массовые увольнения: чтобы сохранить фонд оплаты труда, штат сотрудников придется радикально сократить.

В итоге экономика зайдет на опасный круг: люди начнут получать больше купюр, но придя в магазин, обнаружат, что аренда, продукты и коммуналка подорожали соразмерно или даже сильнее. Рост доходов будет мгновенно «съеден» инфляцией.

Формула реального богатства: сначала ценность, потом купюры

«Если бы благосостояние общества создавалось простым росчерком пера на указах о повышении зарплат, мировые державы давно бы соревновались в размерах этих цифр. Один приказ на миллион, другой на пять миллионов... Но история доказывает: попытки поменять местами экономические законы всегда заканчиваются одинаково плохо», — напоминает Руслан Султанов.

По мнению экономиста, доходы казахстанцев могут и должны расти, но исключительно по естественным, рыночным причинам. Единственный здоровый драйвер роста благосостояния — это повышение производительности труда.

Зарплаты растут безболезненно для экономики только тогда, когда автоматизируются процессы, внедряются новые технологии, а работники начинают производить больше качественного продукта за единицу времени. Высокие доходы делают нацию богаче лишь в том случае, если за каждой банкнотой стоит реальный, эффективный и востребованный труд. Во всех остальных ситуациях растут лишь цифры на бумаге, но не уровень жизни людей.