С сегодняшнего дня в Казахстане ввели двойную проверку для владельцев ЭЦП

Казахстанцам усложнили доступ к личным кабинетам Национального удостоверяющего центра (НУЦ РК). С сегодняшнего дня, 23 июня 2026 года, одной лишь электронной цифровой подписи (ЭЦП) для авторизации больше недостаточно — в стране официально запущена обязательная двухфакторная аутентификация, сообщает Lada.kz.

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Зачем ввели второй уровень проверки?

Как сообщили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), нововведение направлено на радикальное усиление кибербезопасности. Дополнительный барьер призван полностью исключить несанкционированный доступ третьих лиц к персональным данным граждан. Даже если мошенники завладеют файлом ЭЦП и узнают пароль, войти в чужой кабинет они не смогут.

Новый алгоритм: что изменилось для пользователей

Отныне стандартная процедура авторизации включает обязательный второй этап. После привычного выбора ключа ЭЦП и ввода пароля пользователю необходимо подтвердить свою личность одним из двух способов на выбор:

Ввести одноразовый SMS-код , отправленный на привязанный номер телефона;

Использовать код из цифрового документа «Удостоверение личности» непосредственно в мобильном приложении eGov Mobile.

Кого нововведения не коснутся?

В АО «НИТ» уточнили, что новый жесткий протокол безопасности пока не распространяется на нерезидентов Республики Казахстан. Иностранные граждане продолжат авторизоваться в прежнем режиме. Исключение сделано из-за того, что у большинства нерезидентов нет зарегистрированного номера в отечественной Базе мобильных граждан, что делает отправку оперативных SMS-подтверждений технически невозможной.