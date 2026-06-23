АЭС «Балхаш»: объявлены грандиозные цифры по рабочим местам и скрытые детали мегапроекта с «Росатомом»

Строительство первой в Казахстане атомной электростанции «Балхаш» обеспечит работой до 10 тысяч специалистов на пике возведения объекта, причем ставку сделают исключительно на местных профессионалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.