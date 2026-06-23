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23.06.2026, 13:49

АЭС «Балхаш»: объявлены грандиозные цифры по рабочим местам и скрытые детали мегапроекта с «Росатомом»

Новости Казахстана 0 1 087

Строительство первой в Казахстане атомной электростанции «Балхаш» обеспечит работой до 10 тысяч специалистов на пике возведения объекта, причем ставку сделают исключительно на местных профессионалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© РИА Новости. Пресс-служба Росатома
© РИА Новости. Пресс-служба Росатома

В Агентстве РК по атомной энергии заявили, что подготовка кадров начнется задолго до закладки первого фундамента, а будущая станция покроет до 20% потребностей страны в электричестве и сможет экспортировать энергию соседям.

Кадровый рывок: от котлована до пульта управления

Подготовка к масштабному строительству АЭС в районе поселка Улькен Алматинской области перешла в активную фазу. Несмотря на то, что контрактная документация с генеральным подрядчиком — российской госкорпорацией «Росатом» — еще готовится к подписанию, профильное ведомство уже утвердило комплексный план развития кадрового потенциала.

Привлечение специалистов на площадку будет происходить волнообразно:

  • 1-й год строительства: около 2 000 человек;

  • 2-й год строительства: рост до 5 500 сотрудников;

  • 4–5 годы (пик работ): порядка 10 000 специалистов единовременно.

После ввода станции в эксплуатацию на объекте останутся работать около 1 800 человек постоянного административного и инженерно-технического персонала.

Обучение за счет подрядчика и «казахстанский суверенитет» на АЭС

Ключевая особенность будущего соглашения с «Росатомом» — жесткое обязательство по обучению местных кадров. Как подчеркнул заместитель председателя Агентства по атомной энергии Василий Лавренов, цель министерства — довести долю казахстанских специалистов на АЭС практически до 100%.

Отечественные инженеры пройдут глубокую теоретическую подготовку и, что самое важное, полноценную практическую стажировку на действующих атомных объектах России. К моменту завершения строительства в Казахстане будет сформирована собственная элита атомщиков со всеми необходимыми международными сертификатами и допусками.

Мощность на 19,5 миллиардов кВт/ч и экспортный потенциал

Первая казахстанская АЭС станет мощным драйвером не только для национальной экономики, но и для всего региона. По оценкам главы профильного ведомства Алмасадама Саткалиева, ежегодная генерация станции составит около 19,5 млрд киловатт-часов — это пятая часть от всего текущего энергопотребления республики.

Помимо закрытия нарастающего дефицита внутри Казахстана, излишки мегаватт планируется направить на международный рынок. Станция будет интегрирована в параллельный режим работы с энергосистемой Российской Федерации, а также подключена к Центральноазиатскому энергетическому кольцу, что укрепит энергетическую независимость и экспортный статус Казахстана.

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