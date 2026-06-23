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23.06.2026, 14:52

До +30% и выше: за какие привычные вещи казахстанцам придется платить больше с 1 июля

Новости Казахстана 0 1 439

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу ряд законодательных и тарифных изменений, которые спровоцируют рост цен на недвижимость, коммунальные услуги, топливо и популярные потребительские товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: vera.kz
Фото: vera.kz

Конец эпохи дешевого шопинга: новые правила для AliExpress и Amazon

Покупки на зарубежных маркетплейсах станут ощутимо дороже из-за решения Совета Евразийской экономической комиссии. Теперь товары из иностранных интернет-магазинов выводятся из категории «для личного пользования» и получают статус «товаров электронной торговли».

Хотя беспошлинный порог в 200 евро сохранен, в корне меняется механика расчета сборов при его превышении. Ранее пошлина платилась только с суммы превышения, теперь же при выходе за лимит в 200 евро единая пошлина в 5% (не менее 1 евро за кг) и национальный НДС будут удерживаться со всей стоимости посылки. Для некоторых категорий (электромобили, яхты, мотоциклы) вводится фиксированная ставка в 15%. Кроме того, часть товаров (от коммерческого оборудования до алкоголя) теперь полностью запрещено декларировать в упрощенном порядке.

Коммунальный сектор: газ взлетит на треть

Энергетический совет одобрил масштабную реформу в газовой отрасли — оптовые цены на товарный газ вырастут сразу на 33%. Министерство энергетики планирует проводить такое повышение ежегодно в течение трех лет. Пойти на непопулярный шаг пришлось ради привлечения инвестиций: старые тарифы делали геологоразведку нерентабельной для частного бизнеса. Правительство прогнозирует, что этот шаг добавит к общему уровню инфляции около 0,16%. Примечательно, что реформа затронет только оптовый товарный газ, в то время как предельные цены на сжиженный газ (СНГ) останутся без изменений.

Рынок недвижимости: квартиры и аренда бьют рекорды

Жилье в Казахстане подорожает как при покупке, так и при съеме, но по разным причинам:

  • Покупка: 1 июля начинает действовать новый Строительный кодекс. Он вводит жесткий контроль застройщиков, обязательную проверку на сейсмостойкость и увеличивает гарантийный срок на фундамент до 10 лет. Защита качества приведет к уходу слабых игроков и росту цен на квартиры в Алматы на 10–15% за год.

  • Аренда: Из-за снижения предельной ставки ГЭСВ по ипотеке до 20%, банки сократили жилищные программы. Уровень одобрения ипотеки упал с 35% до 23%. Оставшиеся без займов казахстанцы массово хлынули на рынок долгосрочной аренды. В результате в Астане и Алматы ставки поднимутся на 12–16%, что означает прибавку к ежемесячной плате от 30 000 до 70 000 тенге.

Продукты питания и бензин: глобальное давление и рыночные факторы

Мировой кризис продовольствия докатился до прилавков РК. Из-за удорожания топлива и удобрений глобальный индекс цен ООН вырос на 2,9%. Для Казахстана это обернется ростом цен на муку, хлеб и мясо (мировые цены на говядину и баранину уже подскочили на 6,3%). Особая зона риска — кондитерские изделия и выпечка, так как республика зависит от импорта сахара более чем на 75%.

На топливном рынке ситуация стабильнее. После отмены госрегулирования стоимость бензина АИ-92 формируется рынком и к лету подросла незначительно (на 3–4 тенге). Минэнерго исключает резкие скачки, однако прогнозирует плавное ежемесячное удорожание в пределах тех же 3–4 тенге за литр до конца сезона.

Банковские переводы и поезда: за что еще придется доплатить

  • RBK Bank обновляет тарифную сетку. Вводятся лимиты на бесплатные переводы и снятие наличных (для карт Gold — до 500 тыс. тенге, для Platinum — до 1 млн). При превышении лимита комиссия составит 1,2% (минимум 300 тенге). Переводы за рубеж обойдутся в 1,2% от суммы (минимум 600 тенге).

  • Ж/Д билеты: Минторговли рассматривает поэтапное повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки в среднем на 12%. Вырученные средства обещают направить на экстренную модернизацию критически изношенных железнодорожных путей. Данная мера может разогнать общую инфляцию в стране еще на 0,3–0,5%.

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