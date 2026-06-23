В Казахстане начался неожиданный раскол из-за американского доллара

Казахстанцы резко увеличили покупку американской валюты: за первые четыре месяца 2026 года чистый спрос на доллары в обменных пунктах страны вырос на 13,4%, достигнув почти полутриллиона тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на finprom.kz.

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Возвращение к «долларовому тренду»

После затишья в 2025 году, когда интерес к иностранной валюте среди населения упал почти на треть, аналитики фиксируют уверенный камбэк «американца». С января по апрель 2026 года обменники страны продали гражданам значительно больше долларов, чем выкупили у них обратно.

Общий объем нетто-продаж (разница между покупкой и продажей валюты населением) составил внушительные 494,8 млрд тенге (около $1,1 млрд). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель едва превышал 436 миллиардов тенге. Эксперты отмечают, что, несмотря на оживление рынка, текущие объемы все еще уступают пиковым значениям начала 2024 года, когда спрос переваливал за 644 миллиарда тенге.

Алматы и Западный Казахстан — главные локомотивы спроса

География валютного спроса в республике оказалась крайне неравномерной. Абсолютным лидером по объему традиционно стал финансовый центр страны — Алматы. Здесь чистые продажи американской валюты взлетели сразу на 79,5%, составили 183,2 млрд тенге и сформировали львиную долю общего республиканского показателя.

Однако самую впечатляющую динамику продемонстрировала Западно-Казахстанская область. Жители этого региона увеличили закуп долларов более чем в два раза: объемы чистых продаж подскочили с 8,8 млрд до 18,3 млрд тенге.

В других мегаполисах ситуация выглядит спокойнее:

В Астане спрос остался стабильным — 42,4 млрд тенге (+2,3% к прошлому году).

В Шымкенте интерес к доллару, напротив, просел почти на треть (31,1%), зафиксировавшись на отметке в 68,7 млрд тенге.

Где интерес к доллару рухнул вдвое

Пока одни регионы активно переводили сбережения в инвалюту, другие демонстрировали противоположный тренд. В северных областях Казахстана зафиксирован резкий спад покупательской активности. Так, в Северо-Казахстанской области нетто-продажи сократились на 46,2% (до 6,1 млрд тенге), а в Павлодарской области — на 49,4% (до 7 млрд тенге).

Курс тенге под давлением: что происходит в июне

Аналитики связывают активизацию покупателей с ползущим вверх курсом американской валюты. Если в мае 2026 года средневзвешенный курс доллара вел себя относительно стабильно и составлял 469,52 тенге, то к лету ситуация изменилась.

Уже в июне наметился четкий тренд на ослабление нацвалюты. К 22 июня официальный курс Национального банка РК зафиксировался на отметке 488,37 тенге за доллар, что на полпроцента выше показателей начала месяца. Подобное курсовое давление подогревает девальвационные ожидания населения и стимулирует людей чаще заглядывать в обменные пункты.