Банки Казахстана переходят строго на теңге и запрещают... телеграф: что изменится

Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) инициировало масштабную ревизию банковских нормативных актов. Главное изменение — официальное написание национальной валюты на русском языке отныне будет соответствовать казахскому алфавиту, сообщает Lada.kz.

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Конституционный стандарт: почему меняют букву

Казахстанские банки и ликвидационные комиссии переходят на обновленную юридическую терминологию. Согласно новому проекту постановления АРРФР, в нормативных правовых актах на русском языке привычное слово «тенге» будет заменено на «теңге» с использованием специфической казахской буквы «ң».

Этот шаг — не просто филологическая правка, а прямое следствие масштабных политических реформ. Ребрендинг валюты в документах проводится для того, чтобы привести всю финансовую нормативную базу в строгое соответствие с обновленной Конституцией Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года.

Финансовая «дезинфекция»: избавление от пережитков прошлого

Помимо лингвистических новшеств, регулятор проводит глубокую чистку нормативной базы от устаревших понятий. Век цифровых технологий и блокчейна окончательно вытесняет архаизмы: из документов временных администраций и ликвидкомов банков полностью исключат такие слова, как «телеграф» и сопутствующие ему технические термины прошлых эпох.

Поправки коснутся деятельности:

Временных администраций, управляющих банками в кризисные периоды;

Ликвидационных комиссий принудительно закрываемых фининститутов;

Филиалов иностранных банков-нерезидентов, работающих на территории РК.

Цена вопроса и последствия для рынка

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка поспешили успокоить как бизнес-сообщество, так и рядовых граждан. Замена одной буквы в официальных бумагах не спровоцирует хаос и не ударит по карману налогоплательщиков.

«Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета. Изменения носят упорядочивающий характер, не повлекут за собой негативных правовых или социально-экономических последствий, а также никак не скажутся на национальной безопасности страны», — подчеркивают разработчики документа.

Когда изменения вступят в силу?

На данный момент проект постановления официально вынесен на общественное обсуждение. Публичные дискуссии и сбор правок от экспертного сообщества продлятся до 8 июля 2026 года. После прохождения всех этапов согласования новое написание «теңге» станет обязательным стандартом для всей банковской документации страны.