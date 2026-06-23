Бектенов и китайские гиганты: какие перспективы сотрудничества обсудил Премьер РК с топ-менеджерами КНР

Казахстан переходит от простой торговли к глубокой промышленной кооперации с КНР. На полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел серию стратегических переговоров с лидерами глобального рынка, договорившись о локализации производств, трансферте технологий и создании тысяч рабочих мест в ключевых секторах экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В рамках жестких задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, фокус внимания Правительства сместился с импорта готовой продукции на создание внутренних производственных цепочек. Казахстан открывает двери для долгосрочных инвесторов, готовых вкладываться в АПК, углехимию, автомобилестроение и цифровую инфраструктуру.
Глава Кабмина четко дал понять: республике интересна продукция с высокой добавленной стоимостью, и под это государство готово гарантировать инвесторам беспрецедентную поддержку.
Одним из самых громких итогов «Летнего Давоса» стали переговоры с SuperX AI Technology Limited (CEO Хуан Чэньхун). Китайский ИТ-гигант намерен построить в Казахстане мощнейший кластер AI Data Center емкостью до 1 ГВт.
Проект будет реализован поэтапно в 2026–2029 годах и включит в себя:
Строительство специализированного ИИ-кампуса;
Развертывание масштабной цифровой инфраструктуры;
Прямые поставки серверного оборудования последнего поколения.
Учитывая, что указом Президента 2026 год объявлен в Казахстане Годом искусственного интеллекта и утверждена стратегия «Цифровой Казахстан» до 2029 года, этот проект станет локомотивом технологического суверенитета страны. Бектенов уже поручил создать специальную рабочую группу для его мгновенного запуска.
Казахстанский авторынок ждет тектонический сдвиг. На встрече с председателем совета директоров Guangzhou Automobile Group (GAC) Фэн Синья было принято решение уйти от банальной дистрибуции. В период с 2026 по 2028 годы в Казахстане планируется локализовать производство и выпустить первые 17 тысяч автомобилей GAC, включая современные гибридные модели и машины с ДВС.
Параллельно прорабатывается создание абсолютно новой для страны индустрии — производства аккумуляторных батарей и систем накопления энергии. Переговоры прошли с Цэн Юйцюнем, основателем CATL (компания контролирует около 40% мирового рынка тяговых аккумуляторов). Речь идет о полном цикле: от глубокой переработки казахстанского сырья до выпуска готовых батарей и их последующей утилизации.
В условиях глобального дефицита воды модернизация АПК стала вопросом национальной безопасности. С генеральным директором Yulin Irrigation Ци Юбо премьер обсудил развертывание сборки высокотехнологичного ирригационного оборудования в Кызылординской области. Это позволит автоматизировать полив, кардинально снизить расход водных ресурсов и повысить урожайность южных регионов страны.
Масштабное расширение присутствия в РК планирует холдинг Jinyi Holding Group (глава Цзинь Пэн). Компания уже строит медеплавильный завод в Актобе и логистический хаб в ЗКО. Теперь на повестке — создание гигантского индустриально-логистического парка «под ключ» в Актюбинской области с готовой инфраструктурой, куда зарубежные производители смогут заезжать для мгновенной локализации.
В секторе тяжелой промышленности технологическим партнером выступит мировой лидер металлургического инжиниринга CISDI Engineering (вице-президент Юн Лю). Китайские специалисты помогут провести экологическую модернизацию — в частности, проект десульфурации чугуна, а также рассматриваются как ключевые инженеры для строительства нового литейно-прокатного комплекса Казахстана.
Подводя итоги встреч с топ-менеджментом КНР, Олжас Бектенов резюмировал: интерес китайского бизнеса рассматривается Астаной как фундамент стратегического партнерства. Правительство обеспечит максимальную стабильность для инвестпроектов, а детальное сопровождение каждой инициативы поручено профильным министерствам и нацкомпании Kazakh Invest.
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