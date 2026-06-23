Бектенов и китайские гиганты: какие перспективы сотрудничества обсудил Премьер РК с топ-менеджерами КНР

Казахстан переходит от простой торговли к глубокой промышленной кооперации с КНР. На полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел серию стратегических переговоров с лидерами глобального рынка, договорившись о локализации производств, трансферте технологий и создании тысяч рабочих мест в ключевых секторах экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.