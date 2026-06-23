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23.06.2026, 17:37

Бектенов и китайские гиганты: какие перспективы сотрудничества обсудил Премьер РК с топ-менеджерами КНР

Новости Казахстана 0 647

Казахстан переходит от простой торговли к глубокой промышленной кооперации с КНР. На полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел серию стратегических переговоров с лидерами глобального рынка, договорившись о локализации производств, трансферте технологий и создании тысяч рабочих мест в ключевых секторах экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Инвестиционный рывок: от сырья к высокой добавленной стоимости

В рамках жестких задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, фокус внимания Правительства сместился с импорта готовой продукции на создание внутренних производственных цепочек. Казахстан открывает двери для долгосрочных инвесторов, готовых вкладываться в АПК, углехимию, автомобилестроение и цифровую инфраструктуру.

Глава Кабмина четко дал понять: республике интересна продукция с высокой добавленной стоимостью, и под это государство готово гарантировать инвесторам беспрецедентную поддержку.

Искусственный интеллект и гигаваттные дата-центры

Одним из самых громких итогов «Летнего Давоса» стали переговоры с SuperX AI Technology Limited (CEO Хуан Чэньхун). Китайский ИТ-гигант намерен построить в Казахстане мощнейший кластер AI Data Center емкостью до 1 ГВт.

Проект будет реализован поэтапно в 2026–2029 годах и включит в себя:

  • Строительство специализированного ИИ-кампуса;

  • Развертывание масштабной цифровой инфраструктуры;

  • Прямые поставки серверного оборудования последнего поколения.

Учитывая, что указом Президента 2026 год объявлен в Казахстане Годом искусственного интеллекта и утверждена стратегия «Цифровой Казахстан» до 2029 года, этот проект станет локомотивом технологического суверенитета страны. Бектенов уже поручил создать специальную рабочую группу для его мгновенного запуска.

Автопром и энергетика будущего: гибриды GAC и батареи от лидера рынка

Казахстанский авторынок ждет тектонический сдвиг. На встрече с председателем совета директоров Guangzhou Automobile Group (GAC) Фэн Синья было принято решение уйти от банальной дистрибуции. В период с 2026 по 2028 годы в Казахстане планируется локализовать производство и выпустить первые 17 тысяч автомобилей GAC, включая современные гибридные модели и машины с ДВС.

Параллельно прорабатывается создание абсолютно новой для страны индустрии — производства аккумуляторных батарей и систем накопления энергии. Переговоры прошли с Цэн Юйцюнем, основателем CATL (компания контролирует около 40% мирового рынка тяговых аккумуляторов). Речь идет о полном цикле: от глубокой переработки казахстанского сырья до выпуска готовых батарей и их последующей утилизации.

Спасение аграриев: умное орошение в Кызылординской области

В условиях глобального дефицита воды модернизация АПК стала вопросом национальной безопасности. С генеральным директором Yulin Irrigation Ци Юбо премьер обсудил развертывание сборки высокотехнологичного ирригационного оборудования в Кызылординской области. Это позволит автоматизировать полив, кардинально снизить расход водных ресурсов и повысить урожайность южных регионов страны.

Промышленный каркас: индустриальные парки «под ключ» и новая металлургия

Масштабное расширение присутствия в РК планирует холдинг Jinyi Holding Group (глава Цзинь Пэн). Компания уже строит медеплавильный завод в Актобе и логистический хаб в ЗКО. Теперь на повестке — создание гигантского индустриально-логистического парка «под ключ» в Актюбинской области с готовой инфраструктурой, куда зарубежные производители смогут заезжать для мгновенной локализации.

В секторе тяжелой промышленности технологическим партнером выступит мировой лидер металлургического инжиниринга CISDI Engineering (вице-президент Юн Лю). Китайские специалисты помогут провести экологическую модернизацию — в частности, проект десульфурации чугуна, а также рассматриваются как ключевые инженеры для строительства нового литейно-прокатного комплекса Казахстана.

Зеленый свет для инвесторов

Подводя итоги встреч с топ-менеджментом КНР, Олжас Бектенов резюмировал: интерес китайского бизнеса рассматривается Астаной как фундамент стратегического партнерства. Правительство обеспечит максимальную стабильность для инвестпроектов, а детальное сопровождение каждой инициативы поручено профильным министерствам и нацкомпании Kazakh Invest.

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