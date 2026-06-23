В КГД объяснили, как будут «раздевать» владельцев элитных квартир в Казахстане

Комитет государственных доходов Минфина РК официально разъяснил механизм исчисления налога на дорогостоящее имущество. Владельцы элитных объектов недвижимости получат первые уведомления о «налоге на роскошь» уже в июне следующего года, а завершить все расчеты с бюджетом им предстоит до октября, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Сложнопрогрессивная шкала: как это работает

В Казахстане внедряется принципиально новая система налогообложения недвижимости, базирующаяся на принципе «чем дороже имущество, тем выше ставка». Подробностями новой схемы поделилась руководитель Управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ РК Гульмира Смагулова.

По словам представительницы ведомства, расчет налога будет производиться на основе совокупной стоимости всех объектов, находящихся в собственности гражданина. Для объектов, чья суммарная стоимость превышает порог в 450 миллионов тенге, начинает действовать повышенная ставка. При этом налог исчисляется поэтапно: рассчитывается базовая сумма для предыдущей градации, к которой затем прибавляется процент от суммы превышения.

Разница в цифрах: обычное жилье против элитного

Для наглядности в КГД привели конкретные расчетные примеры. Если взять стандартную трехкомнатную квартиру в Астане с оценочной стоимостью 15 миллионов тенге, то в обычных условиях ежегодный налог на нее составит около 24 тысяч тенге.

Однако, если эта же самая квартира входит в пул недвижимости одного собственника, и их общая совокупная стоимость перешагивает отметку в 450 миллионов тенге, фискальная нагрузка на данный объект резко возрастает — налог на нее превысит 100 тысяч тенге.

Формула расчета для миллионных состояний выглядит следующим образом:

Фиксированная сумма налога на имущество стоимостью ровно 450 млн тенге составляет 2,9 млн тенге .

Всё, что превышает этот порог, облагается дополнительно по ставке 2% с каждого последующего миллиона тенге.

Дедлайны для собственников: когда ждать квитанций

Кампанию по уведомлению граждан, подпадающих под новые налоговые требования, фискальные органы планируют запустить в начале лета следующего года. Начиная с июня, собственники элитных квадратных метров начнут получать официальные извещения с детализированным расчетом.

Согласно действующему законодательству, на погашение начисленных сумм владельцам дорогостоящей недвижимости будет отведено несколько месяцев — крайний срок уплаты налога на роскошь установлен на 1 октября. В случае просрочки собственникам будут начисляться стандартные пени за каждый день промедления.