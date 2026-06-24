Казахстан запускает Комплексный план по повышению доходов населения

В Казахстане кардинально изменят правила игры на рынке труда и кредитования: правительство утвердило масштабный Комплексный план по повышению доходов населения на 2026–2029 годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Парадокс 2025 года: экономика растет, кошельки пустеют

Несмотря на то что в 2025 году экономика Казахстана продемонстрировала солидный рост в 6,5%, радоваться рядовым гражданам не пришлось. Из-за галопирующей инфляции реальная покупательная способность населения упала.

Разработчики плана признают горькую правду: цифры «средней зарплаты» в 461 тысячу тенге — это лишь красивая статистика, раздутая миллионными окладами топ-менеджеров. Реальный (медианный) доход большинства казахстанцев едва дотягивает до 332 тысяч тенге. Хуже того, сегодня жители страны вынуждены отдавать за продукты больше половины заработанного — 52%. Главная цель нового документа — снизить эту критическую планку до 40% к 2029 году.

Рост зарплат: ультиматум для бизнеса и поддержка бюджетников

Кабмин намерен добиваться того, чтобы доходы граждан росли минимум на 10% ежегодно, опережая инфляцию на 2–3%. Удар придется в первую очередь по низкооплачиваемому сектору.

Правительство решило применить метод кнута и пряника для бизнеса. Компании, которые пользуются льготными госкредитами и субсидиями, обяжут поднять оклады сотрудникам не ниже медианного уровня по их региону. Откажутся — лишатся поддержки государства. Акиматы уже готовятся к жестким переговорам с крупными сетями и предприятиями: зарплаты кассиров, грузчиков и администраторов будут пересмотрены в рамках официальных коллективных договоров.

Пересмотр минимальной зарплаты (МЗП) запланирован на конец 2026 года, а с 1 января 2029 года масштабная индексация ждет учителей, врачей и госслужащих низшего и среднего звена.

«Качественная работа» — теперь строго по ГОСТу

Власти обещают создавать до 240 тысяч новых рабочих мест ежегодно, но теперь к ним выдвигаются жесткие критерии. Понятие «качественное рабочее место» закрепили официально. Отныне это:

Стабильный контракт от полугода;

Безопасные условия труда и оплачиваемый отпуск;

Полный пакет отчислений (ПФ, соцстрах, ОСМС);

Оклад строго не ниже регионального медианного значения.

Снижение цен на еду: «зеленый коридор» для фур и дешевые поезда

Чтобы остановить продовольственную инфляцию (которая в 2025 году составила 13,5%), правительство бьет по логистике. С января 2027 года тарифы КТЖ на перевозку продуктов питания срежут сразу на 36%.

В периоды сезонного дефицита для грузовиков с продовольствием введут «зеленый коридор» на дорогах и границах для ускоренного проезда. При этом жесткий контроль за торговой наценкой на социально значимые товары (не более 15%) будет только усиливаться. Цель — загнать общую инфляцию в рамки 5–7% к 2029 году.

Кредитная перезагрузка: без мелкого шрифта и с быстрым банкротством

Долги казахстанцев по потребительским кредитам достигли астрономических 17 триллионов тенге, причем более триллиона из них — это безнадежные просрочки.

Власти объявляют войну финансовым уловкам банков и МФО. Из договоров полностью уберут скрытые комиссии и мелкий шрифт — условия станут прозрачными и едиными. Для урегулирования проблемных долгов перед несколькими банками сразу запустят общую цифровую платформу. А для тех, кто оказался в финансовом тупике, процедуру банкротства упростят и сократят всего до одного месяца.

Налоги для таксистов и ипотечные вычеты

В поле зрения государства остаются фрилансеры, курьеры и таксисты (около 394 тысяч человек). Платформенная занятость, которая за первый год эксперимента принесла бюджету 6,3 миллиарда тенге, получит новые правила: самозанятым обещают стабильные соцгарантии и юридическую защиту прав.

Хорошие новости ждут и ипотечников. Правительство планирует вернуть полный налоговый вычет по процентам за ипотеку. Окончательный вердикт вынесут в 2027 году, а заработать норма должна в 2029 году, что существенно снизит подоходный налог для тех, кто покупает жилье.

«Социальный кошелек»: помощь без бюрократии

Малообеспеченным семьям больше не придется обивать пороги госорганов и собирать справки. Система «Социальный кошелек» будет автоматически вычислять тех, кому положены льготы по уровню дохода, и присылать уведомления в виде SMS. Также продолжится обеспечение граждан бесплатными лекарствами — за последний год Минздраву уже удалось сбить цены на 631 позицию медпрепаратов почти на четверть (24,6%).

Контроль за исполнением плана будет тотальным: каждые шесть месяцев министерства и регионы обязаны сдавать жесткий отчет в Миннацэкономики. Раскачиваться времени нет — до дедлайна осталось менее трех лет.