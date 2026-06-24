Лимиты на границе: за какие чемоданы казахстанцам придется платить пошлину в 30%

Казахстанские таможенники усилили контроль за багажом и посылками граждан. Как доказать, что вы везете вещи для себя, а не на продажу, и сколько теперь стоит превышение жестких лимитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: МФ РК

Личное или коммерческое: как таможня оценивает ваш багаж

Далеко не всё, что находится в вашем чемодане, таможенные органы признают вещами для личного пользования. Департамент государственных доходов (ДГД) напоминает: личными считаются товары, предназначенные исключительно для бытовых и семейных нужд, никак не связанных с бизнесом.

Чтобы отсечь скрытых предпринимателей (челноков), инспекторы на границе оценивают багаж по четырем строгим критериям:

Характер товаров: соответствуют ли вещи повседневным потребностям человека.

Количество: если в сумке лежит 15 абсолютно одинаковых смартфонов или 20 пар обуви одного размера, заявить их как «подарки родственникам» не получится.

Частота поездок: как часто гражданин пересекает границу ЕАЭС.

Личные объяснения: информация, которую пассажир сам указывает в документах.

Все эти правила четко прописаны в профильном Решении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и специальных приказах о критериях отнесения товаров. Если инспектор заподозрит коммерческую партию, груз придется оформлять по жестким правилам для бизнеса — со сборами, сертификатами и декларированием.

Самолет против поезда: актуальные лимиты на беспошлинный ввоз

Размер разрешенного беспошлинного багажа напрямую зависит от того, каким способом вы возвращаетесь в Казахстан:

Воздушный транспорт (самолетом): Самые щедрые лимиты. Без уплаты налогов можно привезти вещи общей стоимостью до 10 000 евро и весом не более 50 кг. Наземный транспорт и пеший порядок (автомобиль, поезд, автобус): Здесь правила значительно строже. Бесплатно пропустят товары на сумму не более 500 евро и весом до 25 кг.

Важно: Если вы превысили хотя бы один из параметров (вес или стоимость), придется заплатить пошлину. Ставка составляет 30% от стоимости излишков, но в любом случае не менее 4 евро за каждый «лишний» килограмм.

Посылки из зарубежных интернет-магазинов: сколько стоит перевес

Для любителей онлайн-шопинга и международных почтовых отправлений действуют другие нормы. Без уплаты таможенных пошлин в Казахстан можно заказать посылку, если её стоимость не превышает 200 евро, а вес — 31 кг.

Если лимит превышен, покупателю выставят счет на совокупный таможенный платеж. Он рассчитывается по ставке 15% от стоимости превышения, но не менее 2 евро за килограмм избыточного веса.

Как правильно задекларировать вещи

Если вы везете что-то ценное, подлежащее декларированию, или просто хотите подстраховаться, на границе необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

В ДГД отдельно подчеркивают: процедура приема и регистрации этой декларации таможенными органами является абсолютно бесплатной. Никаких скрытых комиссий за оформление личных вещей инспекторы брать не имеют права.