18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.02
552.23
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.06.2026, 14:43

Налоговая начинает массовую рассылку счетов казахстанцам: кому заблокируют карты?

Новости Казахстана 0 1 567

Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК начинает масштабную кампанию по уведомлению граждан о налогах на имущество. Фискальные органы уже загружают расчетные суммы на лицевые счета налогоплательщиков — оплатить их необходимо строго до 1 октября текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как узнать свой долг в два клика: онлайн-инструменты

Ждать традиционных бумажных квитанций в почтовых ящиках больше нет необходимости. Руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД Гульмира Смагулова сообщила, что вся информация о начислениях оцифрована.

Казахстанцы могут самостоятельно проверить точные суммы к оплате следующими способами:

  • В мобильных приложениях крупнейших казахстанских банков (в разделах «Платежи» -> «Налоги»).

  • В специализированном государственном приложении e-Salyq Azamat.

  • В личном кабинете налогоплательщика на портале eGov.

Жесткий сценарий КГД: что будет, если проигнорировать дедлайн

Если сумма не будет закрыта до 1 октября, фискальный механизм запустит автоматический процесс принудительного взыскания, где каждый этап строго регламентирован:

  1. Ежедневная пеня: Начнет капать уже со следующего дня после просрочки.

  2. Официальное предупреждение: Через 20 дней в личный кабинет придет уведомление о задолженности. На добровольное закрытие долга дается ровно месяц.

  3. Налоговый приказ: Если реакция отсутствует, КГД выносит приказ, на исполнение которого у гражданина останется всего 5 рабочих дней.

  4. Передача дела ЧСИ: Финальный этап — привлечение частных судебных исполнителей.

Важно: Для относительно небольших долгов теперь действует упрощенный режим. «Если сумма налоговой задолженности меньше 20 МРП (в 2026 году это 86 500 тенге), применяется упрощенный порядок исполнительного производства. В таких случаях могут быть оперативно заблокированы банковские счета и введены ограничения на распоряжение имуществом», — предупредила представитель КГД Гульмира Смагулова.

«Налог на роскошь»: почему владельцам дорогой недвижимости дали отсрочку

Отдельно в Комитете госдоходов прояснили ситуацию вокруг нашумевших повышенных ставок для собственников элитного жилья. Несмотря на то, что новые нормы Налогового кодекса официально вступили в силу с 2026 года, платить повышенный «налог на роскошь» прямо сейчас никому не придется.

Дело в юридических тонкостях: налог на имущество в Казахстане всегда рассчитывается постфактум — по итогам предыдущего года. Это значит, что в текущем году граждане платят налоги по старым ставкам, а повышенные счета за 2026 год владельцы дорогой недвижимости увидят только осенью 2027 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь