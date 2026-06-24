Налоговая начинает массовую рассылку счетов казахстанцам: кому заблокируют карты?

Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК начинает масштабную кампанию по уведомлению граждан о налогах на имущество. Фискальные органы уже загружают расчетные суммы на лицевые счета налогоплательщиков — оплатить их необходимо строго до 1 октября текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Как узнать свой долг в два клика: онлайн-инструменты

Ждать традиционных бумажных квитанций в почтовых ящиках больше нет необходимости. Руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД Гульмира Смагулова сообщила, что вся информация о начислениях оцифрована.

Казахстанцы могут самостоятельно проверить точные суммы к оплате следующими способами:

В мобильных приложениях крупнейших казахстанских банков (в разделах «Платежи» -> «Налоги»).

В специализированном государственном приложении e-Salyq Azamat .

В личном кабинете налогоплательщика на портале eGov.

Жесткий сценарий КГД: что будет, если проигнорировать дедлайн

Если сумма не будет закрыта до 1 октября, фискальный механизм запустит автоматический процесс принудительного взыскания, где каждый этап строго регламентирован:

Ежедневная пеня: Начнет капать уже со следующего дня после просрочки. Официальное предупреждение: Через 20 дней в личный кабинет придет уведомление о задолженности. На добровольное закрытие долга дается ровно месяц. Налоговый приказ: Если реакция отсутствует, КГД выносит приказ, на исполнение которого у гражданина останется всего 5 рабочих дней. Передача дела ЧСИ: Финальный этап — привлечение частных судебных исполнителей.

Важно: Для относительно небольших долгов теперь действует упрощенный режим. «Если сумма налоговой задолженности меньше 20 МРП (в 2026 году это 86 500 тенге), применяется упрощенный порядок исполнительного производства. В таких случаях могут быть оперативно заблокированы банковские счета и введены ограничения на распоряжение имуществом», — предупредила представитель КГД Гульмира Смагулова.

«Налог на роскошь»: почему владельцам дорогой недвижимости дали отсрочку

Отдельно в Комитете госдоходов прояснили ситуацию вокруг нашумевших повышенных ставок для собственников элитного жилья. Несмотря на то, что новые нормы Налогового кодекса официально вступили в силу с 2026 года, платить повышенный «налог на роскошь» прямо сейчас никому не придется.

Дело в юридических тонкостях: налог на имущество в Казахстане всегда рассчитывается постфактум — по итогам предыдущего года. Это значит, что в текущем году граждане платят налоги по старым ставкам, а повышенные счета за 2026 год владельцы дорогой недвижимости увидят только осенью 2027 года.