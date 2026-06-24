18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.02
552.23
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.06.2026, 15:46

«Проверьте свои аптечки»: МВД Казахстана выступило с экстренным заявлением после облав по всей стране

Новости Казахстана 0 2 226

После масштабных обысков по всей стране МВД Казахстана ввело экстренное предупреждение для граждан: рынок заполонили опасные психотропные вещества и запрещенные препараты, продающиеся под видом обычных лекарств и БАДов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Итоги спецоперации «Дармек»: тысячи проверок и десятки уголовных дел

Министерство внутренних дел Республики Казахстан подвело итоги масштабной республиканской оперативно-профилактической отработки «Дармек». В течение пяти дней сотрудники полиции провели жесткие рейды, направленные на перекрытие каналов нелегального оборота наркотиков, прекурсоров и сильнодействующих веществ. Под прицел силовиков попали свыше тысячи объектов по всей стране: государственные и частные клиники, аптечные сети, а также крупные промышленные предприятия.

Результатом пятидневной зачистки стало возбуждение 31 уголовного дела. Из них 21 производство начато по фактам незаконного оборота мощных сильнодействующих веществ. Еще 10 уголовных дел заведены непосредственно на фармацевтов частных аптек, которые отпускали рецептурные препараты без законных оснований, фактически потакая аптечной наркомании.

От фитнес-залов до маркетплейсов: география нарушений

В ходе операции вскрылись неожиданные каналы сбыта опасных веществ:

  • Контрабанда через интернет: В Усть-Каменогорске оперативники во взаимодействии со службой безопасности крупного маркетплейса ликвидировали канал поставок опасных биологически активных добавок (БАД) для похудения. В их составе обнаружили сибутрамин — мощное вещество, запрещенное в Казахстане из-за разрушительного воздействия на центральную нервную систему и сердце.

  • Наркотики в спортзалах: В Астане под удар попала спортивная индустрия. Полиция задержала двоих фитнес-тренеров элитных клубов. По версии следствия, инструкторы организовали незаконный оборот наркосодержащих препаратов прямо среди посетителей тренажерных залов.

  • «Черная фармацевтика»: В Алматы силовики нанесли удар по недобросовестным аптекам. За безрецептурную продажу строго учетных лекарств задержана серия работников прилавка. Всего из незаконного оборота изъято более 3,3 тысячи доз сильнодействующих медицинских препаратов.

Жесткий ультиматум ведомства: до 15 лет тюрьмы

Представители МВД обратились со строгим предупреждением ко всем жителям и гостям Казахстана, призвав их проявлять предельную бдительность при покупке любых медицинских средств, добавок или спортивного питания «с рук» или на непроверенных интернет-платформах.

Отдельное предупреждение вынесено юридическим лицам. Фармацевтическим компаниям, медицинским учреждениям и логистам напомнили, что правила хранения, транспортировки и реализации подконтрольных веществ отслеживаются государством в особом режиме.

В ведомстве особо подчеркнули, что с 1 января текущего года законодательство страны кардинально ужесточилось. Теперь за нелегальное приобретение, хранение или перевозку сильнодействующих веществ наступает суровая уголовная ответственность. Согласно статье 301 Уголовного кодекса РК, максимальное наказание за подобные правонарушения составляет до 15 лет лишения свободы.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь