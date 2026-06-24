«Проверьте свои аптечки»: МВД Казахстана выступило с экстренным заявлением после облав по всей стране

После масштабных обысков по всей стране МВД Казахстана ввело экстренное предупреждение для граждан: рынок заполонили опасные психотропные вещества и запрещенные препараты, продающиеся под видом обычных лекарств и БАДов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

Итоги спецоперации «Дармек»: тысячи проверок и десятки уголовных дел

Министерство внутренних дел Республики Казахстан подвело итоги масштабной республиканской оперативно-профилактической отработки «Дармек». В течение пяти дней сотрудники полиции провели жесткие рейды, направленные на перекрытие каналов нелегального оборота наркотиков, прекурсоров и сильнодействующих веществ. Под прицел силовиков попали свыше тысячи объектов по всей стране: государственные и частные клиники, аптечные сети, а также крупные промышленные предприятия.

Результатом пятидневной зачистки стало возбуждение 31 уголовного дела. Из них 21 производство начато по фактам незаконного оборота мощных сильнодействующих веществ. Еще 10 уголовных дел заведены непосредственно на фармацевтов частных аптек, которые отпускали рецептурные препараты без законных оснований, фактически потакая аптечной наркомании.

От фитнес-залов до маркетплейсов: география нарушений

В ходе операции вскрылись неожиданные каналы сбыта опасных веществ:

Контрабанда через интернет: В Усть-Каменогорске оперативники во взаимодействии со службой безопасности крупного маркетплейса ликвидировали канал поставок опасных биологически активных добавок (БАД) для похудения. В их составе обнаружили сибутрамин — мощное вещество, запрещенное в Казахстане из-за разрушительного воздействия на центральную нервную систему и сердце.

Наркотики в спортзалах: В Астане под удар попала спортивная индустрия. Полиция задержала двоих фитнес-тренеров элитных клубов. По версии следствия, инструкторы организовали незаконный оборот наркосодержащих препаратов прямо среди посетителей тренажерных залов.

«Черная фармацевтика»: В Алматы силовики нанесли удар по недобросовестным аптекам. За безрецептурную продажу строго учетных лекарств задержана серия работников прилавка. Всего из незаконного оборота изъято более 3,3 тысячи доз сильнодействующих медицинских препаратов.

Жесткий ультиматум ведомства: до 15 лет тюрьмы

Представители МВД обратились со строгим предупреждением ко всем жителям и гостям Казахстана, призвав их проявлять предельную бдительность при покупке любых медицинских средств, добавок или спортивного питания «с рук» или на непроверенных интернет-платформах.

Отдельное предупреждение вынесено юридическим лицам. Фармацевтическим компаниям, медицинским учреждениям и логистам напомнили, что правила хранения, транспортировки и реализации подконтрольных веществ отслеживаются государством в особом режиме.

В ведомстве особо подчеркнули, что с 1 января текущего года законодательство страны кардинально ужесточилось. Теперь за нелегальное приобретение, хранение или перевозку сильнодействующих веществ наступает суровая уголовная ответственность. Согласно статье 301 Уголовного кодекса РК, максимальное наказание за подобные правонарушения составляет до 15 лет лишения свободы.