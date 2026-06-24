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24.06.2026, 17:23

Демонтаж эпохи Назарбаева и преемник в 2029-м: политолог Чеботарев раскрыл кулуарные планы Акорды

Новости Казахстана 0 1 396

Казахстан стоит на пороге масштабной перенастройки политической системы после вступления в силу новой Конституции. Известный отечественный политолог Андрей Чеботарев в интервью проекту Baitassov Live озвучил имена главных фаворитов на ключевые государственные посты, оценил шансы Токаева на досрочный уход и объяснил, почему в стране так и не появилась реальная оппозиция, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото из личного архива Андрея Чеботарева
Фото из личного архива Андрея Чеботарева

Конец эпохи Назарбаева и рождение «полуторапартийной» системы

По оценке Андрея Чеботарева, принятие новой Конституции — это не косметическая реформа, а окончательный и юридически оформленный уход от политического наследия Нурсултана Назарбаева. Демонтаж старой модели идет поэтапно с 2022 года, и сейчас страна подошла к кардинальной смене парламентской архитектуры.

Главное новшество — переход к однопалатному парламенту (Курултаю), выборы в который, по прогнозам эксперта, могут состояться уже в конце августа 2026 года. На подготовку программ, партийных списков и проведение съездов политическим силам понадобится около двух месяцев.

При этом ожидаемого двоецентрия в партийной системе не случится. Объединение Amanat и «Әділет» фактически закрепляет старую схему в новой обертке.

«Вместо ожидаемого бипартизма мы получаем сохранение "полуторапартийной" системы с доминирующей партией. Только теперь эта монопольная сила будет называться "Әділет"», — подчеркнул Чеботарев.

Политолог уверен, что именно «Әділет» заберет подавляющее большинство кресел в Курултае, а пост спикера нового однопалатного парламента займет председатель этой партии Айбек Дадебай.

Что касается законодательной базы, то упразднение Сената ускорит принятие законов, однако лишит систему важного «фильтра», который раньше отсекал и исправлял сырые законопроекты. Кроме того, уже в сентябре текущего года на смену Ассамблее народа Казахстана придет новый орган — Халык кенесі.

Тайна кресла вице-президента: кто станет «третьим»?

Введение должности вице-президента Чеботарев называет ключевым кадровым решением всей конституционной реформы. Казахстан внедряет так называемую «турецко-азербайджанскую» модель преемственности: здесь вице-президент не избирается в связке с главой государства (как в США), а назначается лично президентом с последующим утверждением в Курултае.

Почему этот пост важнее остальных:

  • Это легальная и прямая модель транзита власти.

  • В случае непредвиденных обстоятельств или после выборов 2029 года именно вице-президент автоматически становится фактически следующим руководителем государства.

  • Конкретная кандидатура до сих пор не утверждена — в кулуарах идет жесткое обсуждение шорт-листа.

Пойдет ли Токаев на досрочные выборы?

Очередная президентская кампания в Казахстане запланирована на 2029 год. Политолог развеял слухи о возможном досрочном уходе Касым-Жомарта Токаева — в частности, разговоры о его гипотетическом выдвижении на пост Генсека ООН.

По мнению Чеботарева, для действующего главы государства принципиально важно лично довести до конца начатые реформы. В условиях столь глобальной перестройки институтов власти любой досрочный транзит создал бы критические риски для стабильности республики.

Оппозиционный вакуум и давление на журналистов

Касаясь внутренней политики, эксперт констатировал: полноценной, системной партийной оппозиции в Казахстане на сегодняшний день нет. Существуют лишь разрозненные неформальные группы и отдельные лидеры мнений. Впрочем, мировой опыт (например, стран Латинской Америки) доказывает, что государство способно развиваться и в условиях отсутствия жесткого межпартийного противостояния.

Не менее тревожная ситуация складывается в медиасфере. Главные тезисы Чеботарева о состоянии казнета и прессы:

  • Журналисты как «мишени»: СМИ часто оказываются крайними, когда вторгаются на поле внутриэлитных конфликтов.

  • Позиция государства: Вызывает беспокойство тренд, когда госорганы в судебных спорах встают на сторону коммерческих структур, а не защищают прессу.

  • Кризис жанра: В стране дефицит сильных политических обозревателей и качественных расследований. Как результат — вся живая общественно-политическая дискуссия окончательно мигрировала на YouTube.

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