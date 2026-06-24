Демонтаж эпохи Назарбаева и преемник в 2029-м: политолог Чеботарев раскрыл кулуарные планы Акорды

Казахстан стоит на пороге масштабной перенастройки политической системы после вступления в силу новой Конституции. Известный отечественный политолог Андрей Чеботарев в интервью проекту Baitassov Live озвучил имена главных фаворитов на ключевые государственные посты, оценил шансы Токаева на досрочный уход и объяснил, почему в стране так и не появилась реальная оппозиция, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.