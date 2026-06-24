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24.06.2026, 18:05

Kaspi.kz получил одобрение регулятора в Турции на приобретение Rabobank A.Ş.

Новости Казахстана 0 1 260

Kaspi.kz сегодня объявил о получении одобрения Агентства банковского регулирования и надзора Турции (“BDDK”) на приобретение турецкого Rabobank A.Ş. Закрытие сделки ожидается в июле 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Kaspi.kz получил одобрение регулятора в Турции на приобретение Rabobank A.Ş.
Kaspi.kz получил одобрение регулятора в Турции на приобретение Rabobank A.Ş.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

Мы рады получить одобрение BDDK на приобретение Rabobank A.Ş. в Турции. Это важный этап для Kaspi.kz и значительный шаг вперед в развитии нашего бизнеса на турецком рынке. Мы благодарны BDDK и соответствующим органам за конструктивное взаимодействие на протяжении всего процесса.

Kaspi.kz — ведущая казахстанская технологическая компания, и для нас большая честь развивать наш бизнес в Турции. После завершения сделки мы рассчитываем применить наш опыт в платежах, электронной коммерции и финтехе, расширяя цифровые возможности для потребителей и предпринимателей в Турции. Мы находимся в самом начале этого пути и с большим энтузиазмом смотрим на потенциал, который открывается перед Kaspi.kz.

Ранее Kaspi.kz подписал договор купли-продажи акций с группой Rabobank о приобретении турецкой дочерней компании Rabobank — Rabobank A.Ş.

Rabobank A.Ş. — лицензированный банк в Турции, у него нет клиентов-заемщиков или вкладчиков, а также филиальной сети.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

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