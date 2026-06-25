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24.06.2026, 19:30

Просрочка в 1000 тенге — и ты «неблагополучный»: новые правила Минтруда в Казахстане с 4 июля

Новости Казахстана 0 1 205

С 4 июля в Казахстане вступает в силу новая методика оценки социального благополучия, которая напрямую привяжет статус семьи к её долгам по кредитам и дефициту квадратных метров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Долговая яма: как кредиты обрушат рейтинг семьи

Министерство труда и социальной защиты населения радикально пересмотрело балльную систему, оцифровывающую уровень жизни граждан. Отныне затяжные долги перед банками и МФО будут жестко тянуть общую оценку семьи вниз.

Если у одного из членов семьи обнаружится просрочка по займам свыше 90 дней на сумму более 1 000 тенге, система автоматически вычитает минус 250 баллов. Если же в долговую ловушку попали сразу несколько родственников, штраф удваивается и составляет минус 500 баллов. При этом идеальная кредитная история теперь оценивается нейтрально — в 0 баллов.

Жилищный ценз: квадратные метры под строгим учетом

Обеспеченность собственным жильем станет вторым важнейшим маркером, по которому государство определяет степень нуждаемости. Новые поправки в приказ профильного министра вводят следующую шкалу градаций:

  • Полное отсутствие крыши над головой (нет собственной недвижимости) — жесткий штраф в минус 200 баллов.

  • Жизнь в тесноте (если на одного члена семьи приходится менее 16 кв. метров) — минус 80 баллов.

  • Соответствие норме (более 18 кв. метров на человека) — 0 баллов.

Драйвер спасения: сельское хозяйство в глубоком плюсе

Единственным мощным фактором, способным компенсировать «минусы» за долги и отсутствие квартир, станет личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Наличие собственного огорода, скота или небольшого производства в сельской местности может принести семье весомый плюс — от 50 до 600 баллов в зависимости от масштабов. Таким образом ведомство явно стимулирует самозанятость и аграрный сектор.

Что это значит для рядовых казахстанцев

Изменение методики расчета — это не просто бюрократическая перестановка цифр. На основе этих баллов в Цифровой карте семьи автоматически формируется статус: от «неблагополучного» до «успешного».

Нововведения призваны сделать распределение государственной помощи (включая АСП и льготы) более адресным, отсекая тех, кто имеет скрытые доходы, но при этом заставляя систему оперативнее реагировать на кризисные ситуации в семьях с реальными долгами и отсутствием крыши над головой. Поправки официально вступают в силу уже 4 июля.

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