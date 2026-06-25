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24.06.2026, 20:58

Бесплатный паркинг и новые знаки: что изменится для водителей в Казахстане после указа Токаева

Новости Казахстана 0 1 119

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал масштабные поправки в транспортное законодательство, которые официально вводят новые госномера для электромобилей и открывают правовое поле для беспилотников и аэротакси, сообщает Lada.kz со ссылкой на engri Auto.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Зеленый тренд: зачем электрокарам менять цвет номеров

Согласно обновленной статье 70 Закона «О дорожном движении», владельцы электромобилей в Казахстане теперь будут получать специальные государственные регистрационные знаки. Официальный дизайн и технические параметры МВД утвердит позже, однако интриги больше нет — ведомство планирует перенять успешный международный опыт.

Как заявлял ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов, за основу возьмут общепринятую мировую практику, где фоном для номеров экологически чистого транспорта служит зеленый цвет. К слову, подобные стандарты уже успешно работают в Китае, Норвегии, Польше, Канаде и Беларуси.

Почему автоматика оказалась бессильна перед ДВС

Главная причина масштабной реформы — несовершенство технологий дорожного контроля. Современные дорожные камеры и интеллектуальные экосистемы фиксируют автомобиль, но не способны «на глаз» отличить электрокар от стандартной машины с двигателем внутреннего сгорания.

Из-за этого цифрового слепого пятна возникает путаница с распределением преференций. Специальные зеленые номера призваны решить три ключевые проблемы автоматического распознавания:

  • Допуск на специализированные зарядные парковки;

  • Беспрепятственный въезд на особо охраняемые природные территории;

  • Предоставление законного права на бесплатную городскую парковку.

Новые знаки позволят идентифицировать электромобили мгновенно, исключая человеческий фактор, лишние проверки со стороны инспекторов и бюрократические проволочки.

Когда начнется выдача и сколько авто в очереди

Владельцам экотранспорта придется немного подождать. В МВД подчеркнули, что с момента официального вступления закона в силу до выдачи первых «зеленых» номеров пройдет порядка шести месяцев. Полвека потребуется ведомству для детальной разработки и юридического утверждения нового государственного стандарта.

Реформа затронет внушительный автопарк: по сведениям Бюро национальной статистики, на весну 2026 года в республике уже колесит более 24 тысяч сертифицированных электромобилей.

Легализация беспилотников, аэротакси и умных поездов

Подписанный Президентом документ — это не просто экологическая инициатива, а фундаментальный шаг к легализации автономного транспорта будущего. Закон впервые в истории страны формирует жесткую правовую базу для беспилотных систем во всех ключевых стихиях:

  1. На земле: В закон «О транспорте» интегрированы понятия «беспилотное транспортное средство» и «удаленный оператор» (человек, способный перехватить управление роботом на любом этапе пути).

  2. На рельсах: Закон «О железнодорожном транспорте» официально пополнился терминами для беспилотных поездов.

  3. В воздухе: Авиационная сфера получила революционный пакет понятий — от городской воздушной мобильности до «вертипортов» (площадок для вертикального взлета) и сертификатов для операторов аэротакси.

Важный нюанс госбезопасности: К обслуживанию и диспетчеризации беспилотного воздушного движения в Казахстане категорически запрещено допускать иностранные компании или юридические лица с зарубежным участием. Данный стратегический сектор останется исключительно под контролем отечественных организаций.

Новые правила игры и масштабные транспортные изменения вступят в силу ровно через 60 календарных дней после их официального опубликования в прессе.

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