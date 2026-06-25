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25.06.2026, 07:16

После 15 лет брака: почему мать семерых детей решила стереть в пепел мужа-полицейского в Алматы

Новости Казахстана 0 1 869

Расследование жуткого убийства 37-летнего старшего оперуполномоченного Аслана Альсерова в Алматы приняло шокирующий оборот: в совершении жестокого преступления подозревают его собственную семью, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео
Кадр из видео

Криминальный след: от опечатанной квартиры до костра в степи

Трагедия, потрясшая правоохранительные органы южной столицы, развернулась в обыкновенной квартире на первом этаже, которая сейчас полностью опечатана следственными органами. Согласно материалам дела, именно здесь произошло нападение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вывезли тело погибшего полицейского далеко за город и сожгли в безлюдной местности — почти в 300 километрах от Алматы. Обгоревшее тело офицера обнаружили в горной гряде 23 июня, после чего оперативные службы немедленно запустили план перехвата и задержали причастных лиц.

Идеальный фасад: образцовая семья и семеро детей

Погибший Аслан Альсеров посвятил жизнь службе в органах внутренних дел и имел безупречную репутацию. Примечательно, что его супруга также являлась действующим сотрудником правоохранительных органов. В окружении семья Альсеровых считалась образцовой: пара прожила в официальном браке 15 лет, воспитывая семерых детей. Сыновья активно занимались спортом, а соседи отзываются о многодетной семье исключительно в положительном ключе, отмечая их дружелюбие и благополучие. 24 июня офицера со всеми почестями проводили в последний путь.

Шокирующая версия следствия: предательство самых близких

Главной сенсацией расследования стал круг задержанных лиц, полностью перечеркнувший первоначальные криминальные версии. По официальному заявлению следствия, расправу над главой семейства спланировали и осуществили два человека — его родная супруга и их 14-летний сын. Мотивы, побудившие близких людей пойти на хладнокровное убийство и последующее сожжение улик, сейчас выясняются следственной группой.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам дела грозит бескомпромиссное наказание — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

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