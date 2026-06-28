Когда в Казахстане электросамокатчиков начнут штрафовать за езду по тротуарам

Вопрос о запрете движения электросамокатов по тротуарам наконец получил окончательное решение. Согласно новым изменениям в законодательстве, с 25 августа 2026 года за езду по тротуару водителям электросамокатов будет грозить штраф в размере 2 МРП, или 8650 тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Необходимость ограничить движение самокатов по тротуарам обсуждалась уже давно. Поводом стали многочисленные жалобы на то, что они создают опасность для пешеходов и нередко становятся причиной травм. Активное обсуждение началось около полугода назад после внесения в Мажилис законопроекта, предусматривающего поправки в сфере цифровизации дорожной безопасности.

До принятия изменений статья 57 Закона РК «О дорожном движении» позволяла водителям электросамокатов передвигаться по велосипедным дорожкам и полосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, обочине или тротуару. При этом движение по тротуару допускалось со скоростью не более 6 км/ч и при условии, что оно не создает опасности для пешеходов.

Именно эта норма, разрешавшая движение по тротуарам, была исключена из закона.

Поправки предусмотрены Законом РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Документ вводится в действие поэтапно: часть изменений вступает в силу уже 12 июля 2026 года, остальные — до 1 января 2029 года. Запрет на движение электросамокатов по тротуарам начнет действовать через 60 дней после официального опубликования закона — с 25 августа 2026 года.

Стоит отметить, что нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Противники запрета указывали, что велодорожки имеются далеко не везде, а значит, самокатчикам придется выезжать на проезжую часть, что может увеличить риск дорожно-транспортных происшествий. Однако законодатели сочли, что безопасность пешеходов имеет приоритет, и соответствующая норма была принята.