18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.06.2026, 11:19

Когда в Казахстане электросамокатчиков начнут штрафовать за езду по тротуарам

Новости Казахстана 0 1 235

Вопрос о запрете движения электросамокатов по тротуарам наконец получил окончательное решение. Согласно новым изменениям в законодательстве, с 25 августа 2026 года за езду по тротуару водителям электросамокатов будет грозить штраф в размере 2 МРП, или 8650 тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фото сгенерировано ИИ
фото сгенерировано ИИ

Необходимость ограничить движение самокатов по тротуарам обсуждалась уже давно. Поводом стали многочисленные жалобы на то, что они создают опасность для пешеходов и нередко становятся причиной травм. Активное обсуждение началось около полугода назад после внесения в Мажилис законопроекта, предусматривающего поправки в сфере цифровизации дорожной безопасности.

До принятия изменений статья 57 Закона РК «О дорожном движении» позволяла водителям электросамокатов передвигаться по велосипедным дорожкам и полосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, обочине или тротуару. При этом движение по тротуару допускалось со скоростью не более 6 км/ч и при условии, что оно не создает опасности для пешеходов.

Именно эта норма, разрешавшая движение по тротуарам, была исключена из закона.

Поправки предусмотрены Законом РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Документ вводится в действие поэтапно: часть изменений вступает в силу уже 12 июля 2026 года, остальные — до 1 января 2029 года. Запрет на движение электросамокатов по тротуарам начнет действовать через 60 дней после официального опубликования закона — с 25 августа 2026 года.

Стоит отметить, что нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Противники запрета указывали, что велодорожки имеются далеко не везде, а значит, самокатчикам придется выезжать на проезжую часть, что может увеличить риск дорожно-транспортных происшествий. Однако законодатели сочли, что безопасность пешеходов имеет приоритет, и соответствующая норма была принята.

 

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь