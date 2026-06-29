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29.06.2026, 12:52

Охлаждение с демонтажем: за какие кондиционеры в Казахстане ввели штрафы

Новости Казахстана 0 1 592

Самовольный монтаж сплит-системы в Казахстане все чаще оборачивается судами, принудительным демонтажем и крупными расходами. Разбираемся, где скрыты юридические ловушки, когда нужно бежать в акимат и как охладить квартиру, не нарушив закон, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: znaet.petrovich.ru
Фото: znaet.petrovich.ru

Новостройки: архитектурный диктат управляющих компаний

Современные жилые комплексы проектируются с жестким учетом эстетики и целостности фасадов. Архитекторы заранее закладывают под климатическую технику технические решения: декоративные корзины, закрытые ниши или скрытые короба. Установка внешнего блока за пределами этих зон категорически запрещена.

Даже если предусмотренная застройщиком ниша спроектирована неудачно — например, из-за плохой циркуляции воздуха компрессор перегревается и падает КПД устройства — переносить блок на другое место самостоятельно нельзя. Любые модификации должны проходить через согласование с управляющей компанией или ОСИ. В спорных случаях вопрос выносится на общее собрание собственников квартир, а если изменения искажают облик здания — потребуется официальное одобрение районного отдела архитектуры.

Вторичное жилье: миф о полной свободе действий

Для старого жилого фонда (советские постройки, «хрущевки») прямого требования получать государственное разрешение на монтаж кондиционера нет. Однако здесь в силу вступает Жилищный кодекс РК: фасад любого многоквартирного дома является объектом общего долевого имущества всех жильцов.

Любое несанкционированное изменение внешней стены может спровоцировать жалобы соседей. Если кондиционер перекрывает обзор, портит эстетический вид здания или установлен некорректно, ОСИ (или КСК) имеет право потребовать вернуть фасад в исходное состояние. Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют как минимум письменно уведомить руководство ОСИ перед началом монтажных работ.

Санкции и штрафы: за что реально могут наказать?

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РК) нет специальной статьи за сам факт покупки или стандартного размещения кондиционера. Однако реальные штрафные санкции и предписания о сносе возникают при сопутствующих нарушениях:

  • Повреждение фасада: трещины в стенах (особенно в сейсмоопасных регионах) или разрушение внешнего утеплителя квалифицируются как порча общего имущества или незаконная перепланировка.

  • Нарушение тишины и покоя: старые или некорректно установленные компрессоры, создающие сильную вибрацию стен и превышающие допустимый уровень шума в ночное время.

  • Капающий конденсат: вывод дренажной трубки, при котором вода попадает на окна нижних этажей, общественные пешеходные дорожки или разрушает отмостку здания.

Особый статус: почему в Алматы и Астане правила жестче

В Алматы действует строгий городской Дизайн-код. Он определяет архитектурный облик мегаполиса и запрещает размещение наружных блоков климатической техники на магистральных и исторических улицах. На главных фасадах таких зданий кондиционеры ставить нельзя — их приходится выносить на дворовую часть или маскировать экранами под цвет стен.

В Астане действуют аналогичные жесткие регламенты. Столичные и алматинские архитектурные инспекции имеют право выписать предписание на демонтаж оборудования, установленного вразрез с утвержденным кодом города. В остальных регионах Казахстана требования мягче и зависят от местных правил благоустройства, однако общие строительные и жилищные нормы РК обязательны для всех.

Чек-лист: как установить кондиционер без юридических последствий

Чтобы климатическая техника приносила только прохладу, придерживайтесь пяти простых правил:

  1. Проверьте регламент дома: запросите у ОСИ или управляющей компании технические условия монтажа в вашем ЖК.

  2. Выберите правильное место: избегайте размещения блока на лицевой (парадной) стороне здания.

  3. Организуйте цивилизованный дренаж: направляйте слив конденсата либо во внутреннюю канализацию, либо строго вдоль стены в предусмотренные водостоки, чтобы капли не беспокоили соседей.

  4. Эстетическое оформление: используйте защитно-декоративные корзины в цвет фасада и полностью прячьте коммуникационные трассы (шланги, кабели) в штробы или аккуратные короба.

  5. Уважение к соседям: проводите шумные работы исключительно в разрешенные законом часы и обеспечьте чистоту на лестничной клетке после монтажа.

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