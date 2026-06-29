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29.06.2026, 13:38

Продукты и авиабилеты: как дефицит топлива в России ударит по кошелькам казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 029

Топливный кризис в России неизбежно отразится на экономике Казахстана, но прямой угрозы для цен на бензин нет. Аналитики прогнозируют скрытое влияние дефицита ГСМ на стоимость авиаперелетов и доставку импортных продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Прямого удара по АЗС не будет: бензиновый иммунитет Казахстана

Ситуация с ограничением экспорта топлива из России не вызовет резкого дефицита или моментального скачка цен на казахстанских заправках. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев, внутренний рынок Казахстана сегодня автономен и практически не зависит от импорта российского бензина.

Однако радоваться рано — в топливной сфере РК есть как минимум одна уязвимая зона. Речь идет об авиакеросине, объемы которого по-прежнему частично закупаются у северного соседа. Из-за этого под ударом окажется гражданская авиация, что может спровоцировать волну удорожания авиабилетов.

Скрытые угрозы: где казахстанцы заметят рост цен

Несмотря на то, что прямого влияния на АЗС не ожидается, топливные проблемы России проявятся в Казахстане через «косвенные каналы». Эксперты выделяют две ключевые зоны риска:

  • Доставка продуктов: Логистика импортных товаров из России станет дороже из-за роста себестоимости перевозок. Это может подтолкнуть вверх ценники на прилавках магазинов.

  • Авиасообщение: Зависимость от российского авиационного топлива напрямую диктует тарифы авиакомпаний. Либо перелеты станут дороже, либо перевозчикам придется искать альтернативные (и более затратные) маршруты поставок.

При этом аналитики успокаивают: доля расходов на топливо в конечной цене продуктов не так высока, а российские товары занимают лишь часть потребительской корзины казахстанцев. Поэтому лавинообразного взлета цен на всё и вся ждать не стоит.

Что сделает Нацбанк и при чем тут 2027 год?

Многих волновал вопрос: отреагирует ли Национальный банк РК на российские триггеры очередным повышением базовой ставки и ужесточением денежно-кредитной политики? Прогноз экспертов оптимистичен — регулятор оставит показатели в покое. Нацбанк только недавно пошел на снижение ставки, и ее обратный подъем в текущих реалиях крайне маловероятен.

При этом Данияр Оразбаев напомнил о главном факторе, который действительно изменит стоимость топлива в Казахстане, и кризис в России здесь ни при чем. Согласно договоренностям в рамках общего рынка ЕАЭС, к 2027 году тарифы на ГСМ в странах-участницах должны быть выровнены.

Главный вывод: Разница в стоимости топлива между РК и РФ сейчас огромна, поэтому планомерное и неизбежное подорожание бензина в Казахстане начнется ближе к 2027 году по условиям союза, а нынешний российский кризис лишь слегка ускорит этот процесс через логистику и авиацию.

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