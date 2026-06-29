Конституционный суд отменил дискриминационное правило увольнения казахстанцев

В Казахстане кардинально изменились правила судебной защиты при трудовых спорах. Конституционный суд встал на сторону граждан, признав несправедливыми действующие ограничения при обжаловании увольнений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Конституционный суд Республики Казахстан вынес нормативное постановление № 88, которое радикально меняет баланс сил в спорах между работодателями и сотрудниками. Главным нововведением стала отмена неоправданно коротких сроков для подачи судебных исков о восстановлении на работе.
Раньше отдельные категории граждан — включая государственных служащих и сотрудников правоохранительных структур — были поставлены в жесткие рамки. В случае несогласия с увольнением им давалось всего три месяца на обращение в суд.
Судьи Конституционного суда подчеркнули: потеря работы — это сильнейший удар по человеку, лишающий его не только дохода и стажа, но и социальных гарантий. Ограничивать граждан в сроках защиты фундаментальных прав меньшим периодом, чем по другим, менее значимым трудовым спорам — несправедливо и неконституционно.
Что изменилось: До тех пор, пока Парламент не внесет официальные поправки в законодательство, для всех казахстанцев вводится единый и справедливый дедлайн — оспорить незаконное увольнение в суде теперь можно в течение одного года.
Второе ключевое новшество касается механизма пересмотра уже закрытых судебных дел. На практике казахстанцы регулярно сталкивались с юридической ловушкой: человека увольняли за некое нарушение, и первый суд признавал это решение законным. Однако спустя время в рамках совершенно другого процесса открывались новые обстоятельства или доказательства, которые полностью опровергали вину работника.
Прежняя судебная система часто блокировала попытки пересмотреть первоначальный вердикт из-за бюрократических ограничений. Теперь этот барьер разрушен.
Как пояснили в Генеральной прокуратуре РК, высший судебный орган конституционного контроля преследовал одну цель — гарантировать гражданам реальный, а не бумажный доступ к правосудию.
Казахстанцы больше не будут оставаться беззащитными перед работодателями из-за искусственно заниженных сроков или невозможности пересмотреть дело, если правда всплыла слишком поздно. Данное постановление открывает двери для пересмотра сотен спорных трудовых конфликтов по всей стране.
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