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29.06.2026, 15:00

Конституционный суд отменил дискриминационное правило увольнения казахстанцев

Новости Казахстана 0 877

В Казахстане кардинально изменились правила судебной защиты при трудовых спорах. Конституционный суд встал на сторону граждан, признав несправедливыми действующие ограничения при обжаловании увольнений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Сроки увеличены в четыре раза: почему старая норма нарушала Конституцию

Конституционный суд Республики Казахстан вынес нормативное постановление № 88, которое радикально меняет баланс сил в спорах между работодателями и сотрудниками. Главным нововведением стала отмена неоправданно коротких сроков для подачи судебных исков о восстановлении на работе.

Раньше отдельные категории граждан — включая государственных служащих и сотрудников правоохранительных структур — были поставлены в жесткие рамки. В случае несогласия с увольнением им давалось всего три месяца на обращение в суд.

Судьи Конституционного суда подчеркнули: потеря работы — это сильнейший удар по человеку, лишающий его не только дохода и стажа, но и социальных гарантий. Ограничивать граждан в сроках защиты фундаментальных прав меньшим периодом, чем по другим, менее значимым трудовым спорам — несправедливо и неконституционно.

Что изменилось: До тех пор, пока Парламент не внесет официальные поправки в законодательство, для всех казахстанцев вводится единый и справедливый дедлайн — оспорить незаконное увольнение в суде теперь можно в течение одного года.

Новые факты — новый суд: правовой тупик ликвидирован

Второе ключевое новшество касается механизма пересмотра уже закрытых судебных дел. На практике казахстанцы регулярно сталкивались с юридической ловушкой: человека увольняли за некое нарушение, и первый суд признавал это решение законным. Однако спустя время в рамках совершенно другого процесса открывались новые обстоятельства или доказательства, которые полностью опровергали вину работника.

Прежняя судебная система часто блокировала попытки пересмотреть первоначальный вердикт из-за бюрократических ограничений. Теперь этот барьер разрушен.

Главная цель — реальная защита, а не формальность

Как пояснили в Генеральной прокуратуре РК, высший судебный орган конституционного контроля преследовал одну цель — гарантировать гражданам реальный, а не бумажный доступ к правосудию.

Казахстанцы больше не будут оставаться беззащитными перед работодателями из-за искусственно заниженных сроков или невозможности пересмотреть дело, если правда всплыла слишком поздно. Данное постановление открывает двери для пересмотра сотен спорных трудовых конфликтов по всей стране.

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