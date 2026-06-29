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29.06.2026, 16:19

3000 казахстанцев отправят в казармы на месяц: кто в списке и какие штрафы для уклонистов?

Новости Казахстана 0 822

В Казахстане стартуют масштабные плановые сборы военнообязанных, в рамках которых 3 000 граждан отправятся в воинские части на один месяц. Оборонное ведомство утвердило строгий перечень категорий, которые защищены законом и полностью освобождены от обязательного призыва в резерв, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Армейский апгрейд: зачем резервистов возвращают в строй

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, данные учения носят исключительно плановый характер и нацелены на поддержание общей боеспособности страны. Отбор кандидатов будут проводить местные военкоматы (органы военного управления), ориентируясь на конкретные потребности воинских частей. В приоритете — дефицитные военно-учетные специальности. При этом ключевыми факторами станут текущее состояние здоровья мужчины и его уровень базовой подготовки.

Основные задачи 30-дневного интенсива:

  • Обновление и совершенствование практических боевых навыков;

  • Освоение современных высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники;

  • Укрепление общей мобилизационной готовности Вооруженных сил Казахстана.

Важная деталь: На весь период подготовки государство берет участников сборов на полное обеспечение. Доставка к месту проведения тренировок, качественное питание, выдача вещевого имущества и медицинское обслуживание оплачиваются напрямую из бюджета Минобороны.

Кому повестка не грозит: полный список исключений

Законодательство Республики Казахстан (в частности, закон «О воинской службе и статусе военнослужащих») четко регламентирует перечень тех, кого закон освобождает от призыва в мирное время.

В категорию «неприкасаемых» для военных сборов вошли:

  1. Работники образования: педагоги и учителя средних школ, колледжей и вузов на весь период официального учебного года.

  2. Учащиеся: студенты, магистранты и докторанты очной формы обучения.

  3. Многодетные отцы: мужчины, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

  4. Сотрудники силового блока: лица, проходящие службу в ведомствах, обеспечивающих безопасность и правопорядок (КНБ, МВД, Служба государственной охраны, прокуратура и др.).

  5. Авиационный персонал: специалисты государственной, гражданской, а также экспериментальной авиации.

  6. Труженики села: аграрии, фермеры и ремонтники сельхозтехники — ограничение действует строго на период посевных и уборочных работ.

  7. Недавно демобилизованные: граждане, которые уволились в запас (после срочной или контрактной службы) менее двух лет назад. Важно: данная льгота аннулируется, если в стране объявляются экстренные (специальные) сборы.

  8. Политики и госслужащие: депутаты Парламента РК и местных маслихатов, а также действующие акимы городов, районов, сел и сельских округов.

  9. Лица под следствием: граждане, в отношении которых на данный момент ведутся следственные действия, дознание или чьи дела рассматриваются в суде.

  10. Женщины: все военнообязанные женщины-граждане Казахстана освобождены от данных сборов.

Игнорирование повестки: цена вопроса

В Минобороны напоминают, что вызов граждан на пункты сбора осуществляется строго в официальном порядке — через персональные повестки. Лицо, получившее документ, обязано явиться по указанному адресу точно в срок.

Попытка уклониться от явки без уважительной причины влечет за собой административную ответственность. Нарушителю грозит денежный штраф в размере 5 МРП (согласно законодательству).

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