3000 казахстанцев отправят в казармы на месяц: кто в списке и какие штрафы для уклонистов?

В Казахстане стартуют масштабные плановые сборы военнообязанных, в рамках которых 3 000 граждан отправятся в воинские части на один месяц. Оборонное ведомство утвердило строгий перечень категорий, которые защищены законом и полностью освобождены от обязательного призыва в резерв, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, данные учения носят исключительно плановый характер и нацелены на поддержание общей боеспособности страны. Отбор кандидатов будут проводить местные военкоматы (органы военного управления), ориентируясь на конкретные потребности воинских частей. В приоритете — дефицитные военно-учетные специальности. При этом ключевыми факторами станут текущее состояние здоровья мужчины и его уровень базовой подготовки.
Основные задачи 30-дневного интенсива:
Обновление и совершенствование практических боевых навыков;
Освоение современных высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники;
Укрепление общей мобилизационной готовности Вооруженных сил Казахстана.
Важная деталь: На весь период подготовки государство берет участников сборов на полное обеспечение. Доставка к месту проведения тренировок, качественное питание, выдача вещевого имущества и медицинское обслуживание оплачиваются напрямую из бюджета Минобороны.
Законодательство Республики Казахстан (в частности, закон «О воинской службе и статусе военнослужащих») четко регламентирует перечень тех, кого закон освобождает от призыва в мирное время.
В категорию «неприкасаемых» для военных сборов вошли:
Работники образования: педагоги и учителя средних школ, колледжей и вузов на весь период официального учебного года.
Учащиеся: студенты, магистранты и докторанты очной формы обучения.
Многодетные отцы: мужчины, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.
Сотрудники силового блока: лица, проходящие службу в ведомствах, обеспечивающих безопасность и правопорядок (КНБ, МВД, Служба государственной охраны, прокуратура и др.).
Авиационный персонал: специалисты государственной, гражданской, а также экспериментальной авиации.
Труженики села: аграрии, фермеры и ремонтники сельхозтехники — ограничение действует строго на период посевных и уборочных работ.
Недавно демобилизованные: граждане, которые уволились в запас (после срочной или контрактной службы) менее двух лет назад. Важно: данная льгота аннулируется, если в стране объявляются экстренные (специальные) сборы.
Политики и госслужащие: депутаты Парламента РК и местных маслихатов, а также действующие акимы городов, районов, сел и сельских округов.
Лица под следствием: граждане, в отношении которых на данный момент ведутся следственные действия, дознание или чьи дела рассматриваются в суде.
Женщины: все военнообязанные женщины-граждане Казахстана освобождены от данных сборов.
В Минобороны напоминают, что вызов граждан на пункты сбора осуществляется строго в официальном порядке — через персональные повестки. Лицо, получившее документ, обязано явиться по указанному адресу точно в срок.
Попытка уклониться от явки без уважительной причины влечет за собой административную ответственность. Нарушителю грозит денежный штраф в размере 5 МРП (согласно законодательству).
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