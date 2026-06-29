Популярный способ заработка в Казахстане официально признали преступлением: сроки реальные

Передача своей банковской карты чужому человеку в Казахстане теперь официально ведет на скамью подсудимых. Генпрокуратура страны выступила с экстренным обращением и призвала граждан немедленно проверить свои счета, сообщает Lada.kz.
Дропперы (люди, которые за бесценок отдают свои карты мошенникам для вывода украденных денег) стали главным двигателем интернет-преступности в Казахстане. Статистика надзорного органа шокирует: только за последние пять месяцев через такие «транзитные» кошельки киберпреступники обналичили около 400 миллионов тенге, отобранных у простых граждан и пенсионеров.
Судебный конвейер уже запущен на полную мощность. С момента введения жесткой уголовной ответственности за дропперство (с 16 сентября 2025 года) силовики возбудили более 700 уголовных дел по новой статье 232-1 УК РК. На сегодняшний день перед судом предстали 216 человек, и 202 из них уже выслушали обвинительные приговоры.
Иллюзия того, что за передачу карты другу или незнакомцу из интернета ничего не будет, окончательно разрушена. В Генеральной прокуратуре привели показательный пример из Западно-Казахстанской области.
Там семеро 19-летних студентов колледжа решили быстро заработать: они открыли счета на свое имя и отдали доступы третьим лицам. Через их карты мошенники «прогнали» 4 миллиона тенге. Итог — суд приговорил всю компанию к 3 годам ограничения свободы. Теперь вместо учебы и тусовок молодых людей ждут:
принудительный труд;
строгий учет в службе пробации;
жесткие ограничения на передвижение.
Любая попытка нарушить правила пробации автоматически заменит ограничение свободы на реальный тюремный срок в колонии.
Помимо реального риска оказаться за решеткой на срок до 7 лет, добровольные помощники мошенников сталкиваются с «финансовой смертью». Банки оперативно вносят таких клиентов в черные списки, полностью блокируя им доступ к приложениям, картам и любым кредитным продуктам.
Аналогичная ловушка, по заявлению прокуроров, подстерегает казахстанцев и на крипторынке. Использование нелицензированных цифровых бирж в МФЦА (Международном финансовом центре «Астана») для сомнительных P2P-переводов приравнивается к отмыванию преступных доходов со всеми вытекающими уголовными последствиями.
Генпрокуратура дала четкий алгоритм действий для тех, кто осознал, что совершил ошибку:
Немедленная блокировка: Если вы когда-либо передавали свои карты, пароли или SIM-карты третьим лицам — срочно заблокируйте их через мобильный банкинг или лично придите в отделение банка.
Явка с повинной: В законе есть важнейшая лазейка. Согласно примечанию к статье 232-1 УК РК, если человек добровольно сообщил в органы о том, что его втянули в схему, и помог раскрыть преступление, он полностью освобождается от уголовной ответственности.
Время пассивного ожидания прошло. Проверьте свои банковские приложения прямо сейчас, чтобы завтра не стать соучастником громкого уголовного дела.
Комментарии0 комментарий(ев)