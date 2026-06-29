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29.06.2026, 18:35

Новые почтовые индексы в Казахстане с 12 июля: что изменится для владельцев квартир

Новости Казахстана 0 569

С 12 июля 2026 года в Казахстане кардинально изменятся правила присвоения почтовых индексов объектам недвижимости — теперь система станет полностью цифровой, а каждый индекс превратится в уникальный семизначный буквенно-цифровой код, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: inastana.kz
Фото: inastana.kz

Цифровой апгрейд: из чего состоит новый индекс?

Эпоха привычных исключительно числовых индексов уходит в прошлое. Согласно обновленному приказу заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК, структура нового почтового идентификатора станет более детализированной и будет состоять ровно из 7 символов:

  • 1-й символ (латинская буква): указывает на географическую привязку — столицу, город республиканского значения или область.

  • 2-й и 3-й символы (цифры): обозначают конкретный адресный блок.

  • Оставшиеся 4 символа: формируют абсолютно уникальный код непосредственно самого объекта недвижимости внутри этого блока.

Исключая человеческий фактор: тотальная автоматизация

Главное новшество реформы — ликвидация бюрократических проволочек. Процесс генерации кодов переходит под контроль искусственного интеллекта и умных алгоритмов. Присвоением займется Национальный оператор почты в автоматическом режиме.

Как только объекту недвижимости присваивается официальный адрес и он попадает в государственную систему «Адресный регистр», данные мгновенно улетают оператору. Цифровая экосистема распознает регистрационный код и автоматически закрепляет за зданием новый индекс.

Безопасность данных и как узнать свой индекс бесплатно

Функции по ведению, защите и администрированию единой базы данных полностью возложены на Национального оператора почты. Местные исполнительные органы (акиматы) получат к ней прямой синхронизированный доступ для оперативной работы.

Для рядовых граждан и бизнеса процедура поиска и проверки будет максимально комфортной. Узнать свой новый семизначный код можно будет абсолютно бесплатно через интернет-ресурс профильного министерства, а также на специализированном портале «open.post.kz».

Официальный запуск новой системы по всей республике намечен на 12 июля 2026 года.

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