Купи то, не знаю что: в Казахстане придумали, как тратить скидки на авто, но забыли открыть пункты приема

Министерство экологии Казахстана переписало правила выдачи скидочных сертификатов за сдачу старых автомобилей на металлолом. Документ официально заработает в конце августа 2026 года, однако радоваться автовладельцам рано — сама программа приема автохлама в стране остается замороженной, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Новая схема: как это должно работать на бумаге

Согласно свежим изменениям, внесенным Министерством экологии и природных ресурсов РК, процедура взаимодействия между автопромом и государством получит новый регламент. Казахстанские автопроизводители будут дважды в месяц направлять заявления госоператору АО «Жасыл Даму». Цель — возмещение тех самых скидок, которые заводы предоставляют гражданам при покупке новеньких отечественных машин.

Сам механизм дисконта останется прежним: автовладелец сдает старую машину на утилизацию, получает специальный электронный ваучер (сертификат) и использует его в качестве частичной оплаты в автосалоне.

При этом министерство ввело несколько жестких ограничений на оборот этих документов:

Срок действия: воспользоваться сертификатом необходимо в течение одного года с момента выдачи.

Лимиты перепродажи: ваучер разрешено передавать (или переуступать) третьим лицам не более трех раз.

Лимиты на покупку: при приобретении одного нового автомобиля разрешается суммировать не более двух скидочных сертификатов.

Что касается конкретной стоимости каждого ваучера и их общего объема на рынке — в обновленных правилах точные цифры отсутствуют. Эти параметры Министерство промышленности будет определять точечно, опираясь на запросы и предложения самих автосборочных предприятий.

Парадокс Минэкологии: правила есть, приема — нет

Главная коллизия нормативного акта заключается в том, что его вступление в силу в конце августа никак не приближает казахстанцев к реальной сдаче старого транспорта. Масштабная программа утилизации должна была перезапуститься еще в декабре 2024 года, но сроки были сорваны.

В 2025 году профильное ведомство признало провал: чиновники просто не смогли собрать пул заявок от представителей бизнеса (частных предпринимателей), готовых развернуть инфраструктуру по приему, сортировке и непосредственной переработке вышедших из употребления транспортных средств. С момента того громкого заявления прошел почти год, однако ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась — утилизационные пункты закрыты.

Парламентский допрос: куда уходят деньги утильсбора?

Критическая ситуация вокруг простаивающей программы утилизации уже вызвала логичные вопросы на самом высоком уровне. В Мажилисе депутат Адиль Жубанов устроил жесткий допрос министру экологии Ерлану Нысанбаеву. Парламентарий прямо спросил: почему средства, собираемые с граждан в виде утильсбора, не используются по их прямому целевому назначению, насколько прозрачны финансовые потоки и как ведомство контролирует этот процесс?

Глава Минэкологии обвинения в нецелевых тратах категорически отверг. По словам Нысанбаева, на сегодняшний день утверждены 14 легальных направлений для освоения этих денег — все они так или иначе связаны со сбором, сортировкой и переработкой различных ТБО. Министр заверил, что для обеспечения финансовой прозрачности АО «Жасыл Даму» ежегодно проходит независимый аудит, а финансовая отчетность находится в открытом доступе на официальном ресурсе оператора.

«На сегодня средства расходуются исключительно по направлениям, установленным законодательством, а результаты этой работы будут становиться заметными в дальнейшем», — резюмировал Ерлан Нысанбаев, призвав общественность набраться терпения.

Насколько затянется это «в дальнейшем» и когда казахстанцы смогут поменять автохлам на реальные скидки — вопрос остается открытым.