С 1 июля в Казахстане изменили адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов: опубликован новый список

С сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, в нескольких регионах Казахстана изменилась дислокация дежурных центров обслуживания населения и спецЦОНов. Чтобы граждане не теряли время, госкорпорация «Правительство для граждан» экстренно обновила списки актуальных адресов, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Почему изменились адреса и где искать списки

Новшества вступили в силу с началом второго полугодия. Перенос дежурных филиалов в новые здания или оптимизация их работы затронули сразу несколько крупных городов и областей страны. В частности, изменения коснулись мегаполисов и региональных центров (например, в Алматы дежурными определены ЦОНы Медеуского и Жетысуского районов, в Уральске дежурный статус перешел к ЦОНу №2).

Полный перечень обновленных локаций по каждому региону уже опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации ( gov4c_resmi ). Представители ведомства рекомендуют казахстанцам сверяться с актуальной картой перед каждым визитом, чтобы не тратить время на поездки по устаревшим адресам.

По какому графику ведут прием дежурные ЦОНы

Несмотря на смену географии, временные стандарты работы «вечерних» центров остались прежними.

Обычные дежурные ЦОНы:

Будние дни: с 09:00 до 20:00 (без перерыва на обед).

Суббота: с 09:00 до 13:00.

Воскресенье: выходной.

Специфика работы дежурных спецЦОНов (для автовладельцев)

Для специализированных ЦОНов, где оформляют водительские удостоверения и регистрируют транспорт, действует особый регламент. Время приема документов и выдачи готовых свидетельств там разграничено:

В будни: заявления принимаются строго с 09:00 до 18:00, но забрать готовые документы (номера, техпаспорта, права) можно вплоть до 20:00.

В субботу: оформление услуг доступно с 09:00 до 12:00, а выдача готовых результатов продлена до 13:00.

Полезный лайфхак: Чтобы полностью исключить очереди, госкорпорация напоминает о возможности заранее забронировать точное время посещения. Сделать это можно за пару минут через мобильные приложения «ЦОН» и «eGov mobile», с помощью официального чат-бота в Telegram или позвонив в единый контакт-центр по номеру 1414.