С 1 июля в Казахстане изменили адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов: опубликован новый список

С сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, в нескольких регионах Казахстана изменилась дислокация дежурных центров обслуживания населения и спецЦОНов. Чтобы граждане не теряли время, госкорпорация «Правительство для граждан» экстренно обновила списки актуальных адресов, сообщает Lada.kz.
Новшества вступили в силу с началом второго полугодия. Перенос дежурных филиалов в новые здания или оптимизация их работы затронули сразу несколько крупных городов и областей страны. В частности, изменения коснулись мегаполисов и региональных центров (например, в Алматы дежурными определены ЦОНы Медеуского и Жетысуского районов, в Уральске дежурный статус перешел к ЦОНу №2).
Полный перечень обновленных локаций по каждому региону уже опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации (
gov4c_resmi). Представители ведомства рекомендуют казахстанцам сверяться с актуальной картой перед каждым визитом, чтобы не тратить время на поездки по устаревшим адресам.
Несмотря на смену географии, временные стандарты работы «вечерних» центров остались прежними.
Обычные дежурные ЦОНы:
Будние дни: с 09:00 до 20:00 (без перерыва на обед).
Суббота: с 09:00 до 13:00.
Воскресенье: выходной.
Для специализированных ЦОНов, где оформляют водительские удостоверения и регистрируют транспорт, действует особый регламент. Время приема документов и выдачи готовых свидетельств там разграничено:
В будни: заявления принимаются строго с 09:00 до 18:00, но забрать готовые документы (номера, техпаспорта, права) можно вплоть до 20:00.
В субботу: оформление услуг доступно с 09:00 до 12:00, а выдача готовых результатов продлена до 13:00.
Полезный лайфхак: Чтобы полностью исключить очереди, госкорпорация напоминает о возможности заранее забронировать точное время посещения. Сделать это можно за пару минут через мобильные приложения «ЦОН» и «eGov mobile», с помощью официального чат-бота в Telegram или позвонив в единый контакт-центр по номеру 1414.
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