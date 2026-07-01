18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.26
546.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.07.2026, 13:40

Банки Казахстана заблокировали платежи в онлайн-казино на 10 млрд тенге

Новости Казахстана 0 1 782

Банки второго уровня в Казахстане за шесть месяцев заблокировали 402 тысячи платежей, связанных с азартными играми, на общую сумму свыше 10 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос о противодействии игровой зависимости и незаконному игорному бизнесу, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

фото сгенерировано ИИ
фото сгенерировано ИИ

По его словам, с октября 2025 года по март 2026 года банки пресекли сотни тысяч операций, связанных с нелегальными азартными играми.

Кроме того, государство сформировало список из 110 зарубежных операторов интернет-казино и платежных провайдеров, в пользу которых теперь блокируются денежные переводы.

С начала 2026 года правоохранительные органы возбудили 15 уголовных дел по 40 эпизодам организации онлайн-казино. Также задержаны 11 руководителей и сотрудников финансовых организаций, подозреваемых в содействии работе нелегальных игорных площадок.

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями заблокированы 1 144 банковские карты, которыми пользовались дропперы. По фактам дропперства проводится 10 досудебных расследований.

Премьер-министр также напомнил, что с 27 марта 2026 года в стране начала работать Единая система учета ставок и азартных игр. Она автоматически проверяет право граждан на участие в азартных играх и блокирует попытки сделать ставки тем, кому это запрещено законом.

За период с 27 марта по 7 июня система идентифицировала около 433 тысяч пользователей. Более 135 тысяч человек не смогли оформить ставки. Из них свыше 116 тысяч оказались в реестре должников, более 15 тысяч ранее добровольно ограничили себе доступ к азартным играм, еще свыше 4 тысяч подпали под другие законодательные ограничения.

По данным правительства, около 500 тысяч казахстанцев регулярно участвуют в азартных играх, а примерно 15 тысяч страдают игровой зависимостью.

С марта 2025 года гражданам с признаками лудомании оказывают консультативную помощь в государственных центрах психического здоровья. При этом обращение остается конфиденциальным и не влечет постановку на диспансерный учет.

За счет государства лечение и медико-социальную реабилитацию прошли 69 человек в 2024 году, 98 человек в 2025 году и 13 человек в первом квартале 2026 года.

Бектенов отметил, что в стране уже действуют дополнительные ограничения: запрещена реклама букмекерских контор, установлен запрет на участие в азартных играх лиц младше 21 года, должников, государственных служащих, военнослужащих и граждан, осужденных за уголовные преступления.

Также продолжается блокировка нелегальных интернет-ресурсов. Если в 2024 году доступ ограничили более чем к 20 тысячам сайтов, то в 2025 году этот показатель вырос до 75 тысяч. За первые пять месяцев 2026 года заблокировано еще 62 тысячи сайтов, из которых около 34 тысяч выявила Единая система учета ставок и азартных игр.

По словам премьер-министра, правительство совместно с депутатами продолжит совершенствовать меры по противодействию незаконному игорному бизнесу и игровой зависимости.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь