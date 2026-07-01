Банки Казахстана заблокировали платежи в онлайн-казино на 10 млрд тенге

Банки второго уровня в Казахстане за шесть месяцев заблокировали 402 тысячи платежей, связанных с азартными играми, на общую сумму свыше 10 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос о противодействии игровой зависимости и незаконному игорному бизнесу, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По его словам, с октября 2025 года по март 2026 года банки пресекли сотни тысяч операций, связанных с нелегальными азартными играми.

Кроме того, государство сформировало список из 110 зарубежных операторов интернет-казино и платежных провайдеров, в пользу которых теперь блокируются денежные переводы.

С начала 2026 года правоохранительные органы возбудили 15 уголовных дел по 40 эпизодам организации онлайн-казино. Также задержаны 11 руководителей и сотрудников финансовых организаций, подозреваемых в содействии работе нелегальных игорных площадок.

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями заблокированы 1 144 банковские карты, которыми пользовались дропперы. По фактам дропперства проводится 10 досудебных расследований.

Премьер-министр также напомнил, что с 27 марта 2026 года в стране начала работать Единая система учета ставок и азартных игр. Она автоматически проверяет право граждан на участие в азартных играх и блокирует попытки сделать ставки тем, кому это запрещено законом.

За период с 27 марта по 7 июня система идентифицировала около 433 тысяч пользователей. Более 135 тысяч человек не смогли оформить ставки. Из них свыше 116 тысяч оказались в реестре должников, более 15 тысяч ранее добровольно ограничили себе доступ к азартным играм, еще свыше 4 тысяч подпали под другие законодательные ограничения.

По данным правительства, около 500 тысяч казахстанцев регулярно участвуют в азартных играх, а примерно 15 тысяч страдают игровой зависимостью.

С марта 2025 года гражданам с признаками лудомании оказывают консультативную помощь в государственных центрах психического здоровья. При этом обращение остается конфиденциальным и не влечет постановку на диспансерный учет.

За счет государства лечение и медико-социальную реабилитацию прошли 69 человек в 2024 году, 98 человек в 2025 году и 13 человек в первом квартале 2026 года.

Бектенов отметил, что в стране уже действуют дополнительные ограничения: запрещена реклама букмекерских контор, установлен запрет на участие в азартных играх лиц младше 21 года, должников, государственных служащих, военнослужащих и граждан, осужденных за уголовные преступления.

Также продолжается блокировка нелегальных интернет-ресурсов. Если в 2024 году доступ ограничили более чем к 20 тысячам сайтов, то в 2025 году этот показатель вырос до 75 тысяч. За первые пять месяцев 2026 года заблокировано еще 62 тысячи сайтов, из которых около 34 тысяч выявила Единая система учета ставок и азартных игр.

По словам премьер-министра, правительство совместно с депутатами продолжит совершенствовать меры по противодействию незаконному игорному бизнесу и игровой зависимости.