Кому Акорда послала жесткий сигнал? Ашимбаев объяснил триумф правовой логики в решении по срокам Токаева

Больше никаких юридических коллизий: в Казахстане официально поставлена точка в вопросе о сроках президентских полномочий Касым-Жомарта Токаева. Решение Конституционного суда не просто ликвидировало правовую неопределенность последних лет, но и кардинально перекроило электоральный календарь страны, сместив фокус внимания на грядущую осень, сообщает Lada.kz.

Фото: kazpravda.kz

В затяжной дискуссии о сроках президентских полномочий Касым-Жомарта Токаева официально поставлена точка. Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем авторском Телеграм-канале проанализировал свежий вердикт Конституционного суда, объяснив, почему Акорде удалось разыграть блестящую юридическую партию и как это повлияет на электоральный календарь страны.

Конституционный лабиринт: откуда взялась дилемма?

Как напоминает в своей публикации Данияр Ашимбаев, предыстория вопроса уходит корнями в ноябрь 2022 года. Тогда, сразу после второй конституционной реформы, Токаев был избран на один 7-летний срок. Однако позже возникла серьезная юридическая коллизия: нормы действовавшей на тот момент Конституции требовали провести новые выборы в декабре 2028 года — то есть почти на год раньше положенного.

В новой редакции Основного закона эти размытые формулировки изменили. Но, как отмечает политолог, тут же всплыл другой фундаментальный вопрос: требует ли новая Конституция тотального пересмотра сроков в связи с глобальной перезагрузкой политических институтов? В самом тексте документа четких разъяснений на этот счет не было. И хотя в день голосования сам Токаев заверял журналистов, что очередные выборы пройдут в 2029 году, правовая неопределенность оставалась.

«Изящное решение» Акорды и жесткий сигнал элитам

Чтобы развязать этот узел, президент обратился в Конституционный суд. Ответ инстанции оказался однозначным: принятие новой Конституции не означает автоматического продления норм, прописанных в старом документе, и принятых на его основе решений.

По мнению Данияра Ашимбаева, руководство страны вышло из этой ситуации максимально элегантно.

«Акорда изящно решила вопрос, который висел над повесткой последние годы», — подчеркивает эксперт в своем телеграм-канале.

Политолог уверен, что этим шагом власть послала четкий и недвусмысленный сигнал как внутренним элитам, так и внешним геополитическим игрокам. Этот месседж декларирует новые незыблемые правила игры, в основе которых лежат исключительно национальные интересы страны и верховенство права.

Новая электоральная математика: почему выборы смещаются на осень

Главный практический итог, который фиксирует Ашимбаев: единственный 7-летний президентский срок подтвержден, однако исчисляться он теперь будет строго с момента проведения выборов. И здесь в силу вступает важнейший конституционный нюанс.

Основной закон Казахстана категорически запрещает проводить президентские и парламентские выборы одновременно. По оценке политолога, это ограничение автоматически переносит тему президентской гонки на осень.

В завершение Данияр Ашимбаев напоминает: сейчас речь идет в первую очередь о юридическом праве, а не об обязанности действующего главы государства идти на выборы, тем более что сам Токаев ранее ориентировался на 2029 год. Тем не менее, данный кейс создал важнейший прецедент: в обновленном Казахстане закону и решениям Конституционного суда безоговорочно подчиняется даже первый руководитель страны.