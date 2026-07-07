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07.07.2026, 16:00

Почему «худеющие» трассы в Казахстане взбесили водителей и что на это ответили в ДП

Новости Казахстана 0 1 622

В Казахстане набирает обороты практика искусственного сужения проезжей части. В Департаменте полиции области Абай официально объяснили, зачем дороги делают уже и как это влияет на снижение аварийности, сообщает Lada.kz. 

Фото: qagro.kz
Фото: qagro.kz

Инженерная психология: зачем режут асфальт?

Многие казахстанские автолюбители воспринимают сужение дорог как создание искусственных заторов, однако у профильных ведомств принципиально иной взгляд. Как пояснили в пресс-службе ДП области Абай, сужение проезжей части — это признанный во всем мире и крайне эффективный инженерный метод принудительного регулирования трафика.

Главная задача сужения — психологическое воздействие на водителя. Оказываясь в более стесненном пространстве, автомобилисты инстинктивно сбрасывают скорость, отказываются от опасных перестроений, хаотичных маневров и начинают вести себя значительно внимательнее. В конечном итоге эта урбанистическая мера призвана снизить тяжесть последствий возможных ДТП и защитить наиболее уязвимых участников движения, в первую очередь — пешеходов.

Кровавая статистика: почему полиция бьет тревогу

Необходимость внедрения жестких превентивных мер подтверждается сухими и пугающими цифрами официальной статистики. Только за первую половину 2026 года на территории Абайской области было зафиксировано 309 дорожно-транспортных происшествий. Итог этих аварий трагичен: 28 человек погибли, еще 451 гражданин получил травмы различной степени тяжести.

В антирейтинге самых частых и опасных видов ДТП лидируют:

  • Столкновения автомобилей: 129 случаев (15 погибших, 217 раненых).

  • Наезды на пешеходов: 107 происшествий (4 погибших, 108 раненых).

  • Опрокидывания машин в кювет: 32 инцидента (6 погибших, 71 раненый).

Три главных греха казахстанских водителей

Анализируя массив данных по аварийности, сотрудники правоохранительных органов выделили три ключевые причины, которые чаще всего приводят к трагедиям на дорогах региона. Именно против них и направлено искусственное изменение геометрии улиц:

  1. Игнорирование правил проезда пешеходных переходов. Это привело к 65 крупным авариям, в которых пострадали 68 человек.

  2. Лихачество и превышение скорости. Скоростной режим стал причиной 34 тяжелых ДТП, унесших жизни 9 человек (еще 56 получили травмы).

  3. Опасный обгон и выезд на встречную полосу. Из-за несанкционированных маневров случилось 12 аварий, в которых погибли 6 человек и пострадали 24.

В ведомстве резюмировали: сужение дорог — это не прихоть дорожников, а вынужденная и доказанная мировая практика. Когда призывы к соблюдению ПДД не работают, в силу вступает сама дорожная инфраструктура, заставляя водителей сохранять чужие жизни ради собственной безопасности.

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