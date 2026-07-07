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07.07.2026, 16:59

Пенсия без работы: кому в Казахстане будут платить даже без трудового стажа и сколько начислят

Новости Казахстана 0 2 131

В Казахстане выстроили систему пенсионного обеспечения, гарантирующую финансовую поддержку на старости лет абсолютно каждому гражданину. Даже полное отсутствие официального трудового стажа не оставит пожилых людей без выплат от государства, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Базовый минимум: сколько заплатят тем, кто не работал

Главным защитным механизмом для граждан без трудовой биографии остается государственная базовая пенсионная выплата. Согласно нормам Социального кодекса Республики Казахстан, на нее имеет право любой человек, достигший пенсионного возраста, независимо от того, платил ли он налоги и делал ли отчисления.

Сумма этой выплаты напрямую привязана к величине прожиточного минимума. Если у гражданина полностью отсутствует стаж (или он составляет менее 10 лет), государство начисляет фиксированный процент от этого показателя. Так, в текущем 2026 году минимальный гарантированный размер базовой пенсии зафиксирован на отметке 35 596 тенге.

Скрытый стаж: за что государство начислит пенсионные баллы

Фраза «никогда не работал» в юридическом поле Казахстана имеет важные нюансы. Власти существенно расширили понятие трудового стажа, включив в него социально значимые периоды жизни. Если их правильно задокументировать, размер пенсии можно заметно увеличить.

В зачет пенсионного стажа официально идут:

  • Декрет и уход за детьми: время, проведенное одним из родителей с малолетними детьми (в общей сложности до 12 лет).

  • Социальная опека: периоды ухода за ребенком с инвалидностью, совершеннолетними лицами с инвалидностью I группы, одинокими инвалидами II группы, а также за престарелыми гражданами старше 80 лет.

  • Служба и форс-мажоры: время прохождения воинской службы, а также периоды получения соцвыплат по потере дохода во время действия режимов ЧС.

Жесткие ограничения: какие выплаты останутся недоступными

Несмотря на максимальную инклюзивность системы, рассчитывать на полноценное обеспечение без официального трудоустройства не получится. Граждане без легального дохода и стажа автоматически лишаются двух ключевых компонентов пенсии:

  1. Солидарная пенсия: она рассчитывается на основе среднемесячного дохода и стажа, выработанного до и после 1998 года. Нет «белой» зарплаты — нет и базы для расчета.

  2. Накопительная пенсия: эта часть формируется строго из обязательных пенсионных взносов (ОПВ), удерживаемых работодателем.

Единственным исключением здесь являются добровольные пенсионные взносы. Если гражданин самостоятельно отчислял деньги в фонд, он сможет получать выплаты из ЕНПФ, причем оформить их можно даже до наступления официального пенсионного возраста.

Фундамент социальной стабильности

Вектор развития пенсионной системы Казахстана подтверждает: отсутствие успешной карьеры — это не приговор для пожилого человека. Базовая выплата, которая ежегодно индексируется вслед за ростом прожиточного минимума, выступает подушкой безопасности. Государство берет на себя обязательство обеспечить минимально допустимый уровень жизни для каждого казахстанца, независимо от его реального вклада в экономику страны на протяжении жизни.

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