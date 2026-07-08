Euronews начинает вещание на казахском языке

Казахстан выходит на новый уровень в глобальном медиапространстве. Европейский телеканал Euronews официально запускает вещание на казахском языке — он станет первым среди языков стран Центральной Азии в сетке этого мирового вещателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Фото: 24.kz

Важная встреча в Акорде

Решение о расширении сотрудничества было финализировано 7 июля в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел личную встречу с председателем совета директоров Euronews Педро Варгасом Давидом. Главной темой диалога стало глубокое стратегическое партнерство между республикой и одним из самых авторитетных мировых СМИ.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул высокий авторитет медиакорпорации, отметив, что Euronews заслужил доверие сотен миллионов зрителей благодаря своей беспристрастности, объективности и предоставлению исключительно проверенной информации.

От офиса к полноценному вещанию

Сотрудничество Казахстана и европейского телеканала развивается стремительно. В 2024 году в Астане открылось региональное представительство Euronews. По словам президента, появление центральноазиатского бюро позволило существенно нарастить объемы качественного контента о политических, экономических и культурных процессах не только в Казахстане, но и во всем регионе.

Глава государства горячо поприветствовал запуск казахской языковой версии, назвав этот шаг убедительным доказательством успешного и взаимовыгодного партнерства.

Исторический статус для казахского языка

Руководитель Euronews Педро Варгас Давид подтвердил, что казахский язык выбран неслучайно: он станет первопроходцем среди всех языков Центральной Азии в структуре европейской медиасети.

Если до сегодняшнего дня вещание канала на территории Казахстана велось преимущественно на русском языке, то теперь ситуация меняется. Полноценные новостные блоки, аналитические сюжеты и эксклюзивные интервью на казахском языке будут доступны пользователям на официальной интернет-платформе телеканала.

Выход на глобальный уровень

Стороны также наметили планы на будущее. Впереди — реализация масштабных совместных проектов. Их ключевая цель заключается в том, чтобы максимально эффективно интегрировать Центральную Азию в глобальное информационное поле и наглядно продемонстрировать международному сообществу ключевые достижения и потенциал современного Казахстана.