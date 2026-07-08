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07.07.2026, 19:37

Казахстан меняет правила выдачи ВНЖ и ПМЖ: главные нововведения для иностранцев с 14 июля

Новости Казахстана 0 845

МВД Казахстана масштабно обновило правила оформления ВНЖ, ПМЖ и разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан. Новые регламенты, включающие обязательную дактилоскопию и жесткие сроки подачи документов, вступают в силу с 14 июля 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: ПС ДП ВКО
Фото: ПС ДП ВКО

Где и как теперь оформлять документы

Согласно приказу министра внутренних дел, госуслуга по выдаче удостоверений лицам без гражданства и ВНЖ изложена в совершенно новой редакции. Теперь иностранцы, уже получившие разрешение на ПМЖ, должны обращаться в территориальные органы полиции через филиалы Госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОНы) исключительно по месту своего постоянного жительства.

Важное уточнение: новые правила официально регламентируют оформление первого ВНЖ для подростков, достигших 16-летнего возраста.

Когда придется менять ВНЖ и что для этого нужно

Обновленный регламент четко разграничивает причины для замены вида на жительство. Иностранцу придется обновить документ в следующих случаях:

  • Истечение срока действия текущего ВНЖ.

  • Утеря или порча (непригодность) документа.

  • Смена страны гражданства.

  • Изменение личных данных (ФИО, дата или место рождения), а также обнаружение ошибок и неточностей в ранее выданном документе.

При оформлении ВНЖ (как впервые в 16 лет, так и при замене) в обязательном порядке проводится процедура снятия отпечатков пальцев (дактилоскопирование).

Важно: Если документ утерян или украден, помимо загранпаспорта придется предоставить талон-уведомление из полиции о принятии заявления о краже. Если иностранец проживал без документов более 10 дней, полиция потребует постановление об административном правонарушении и квитанцию об уплате штрафа.

Сроки, пошлины и уничтожение «забытых» документов

Услуга по-прежнему остается платной. Базовая госпошлина за выдачу ВНЖ составляет 0,2 МРП (865 тенге в 2026 году). Оплатить её можно в кассах банков, через мобильные приложения или по QR-коду непосредственно при оформлении. За ускоренное изготовление предусмотрена дополнительная коммерческая плата.

Новые сроки изготовления документов:

  • В общем порядке: проверка на всех уровнях (ОМС, УМС, КМС) и печать в РГП «ИПЦ» суммарно занимают до 8 рабочих дней, после чего готовый документ доставляется в ЦОН не позднее чем за сутки до окончания общего срока услуги.

  • В ускоренном порядке: каждый этап проверки и само изготовление занимают строго по 1 рабочему дню. Готовые документы отправляются курьерскими службами.

Обратите внимание: Готовый бумажный ВНЖ будет храниться в ЦОНе ровно один год со дня изготовления. Если иностранец за ним не явился, документ передается в органы полиции и уничтожается.

Новые жесткие рамки для РВП

Изменения коснулись и Разрешений на временное проживание (РВП). Принимающая сторона (услугополучатель) может подать заявление онлайн через портал eGov с помощью ЭЦП. Срок рассмотрения такой электронной заявки составляет всего 1 рабочий день.

Однако для самих мигрантов, которым исполнилось 16 лет, установлены жесткие дедлайны для обращения:

  1. Подать документы необходимо до истечения срока законного пребывания в РК или не позднее 10 календарных дней после его окончания.

  2. Если этот период упущен, у иностранца есть не более 15 календарных дней после вынесения решения об административном штрафе (при условии, что правонарушение не повлекло за собой выдворение из страны), чтобы всё-таки подать документы на РВП.

Для прохождения обязательной дактилоскопии в рамках РВП иностранцам необходимо лично обратиться в отдел полиции по месту своего временного нахождения.

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