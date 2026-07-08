Токаев вновь назначил Берика Асылова генеральным прокурором Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переназначении Берика Асылова на должность Генерального прокурора республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: сайт Генпрокуратуры

Президентское доверие: Асылов остается у руля

Глава государства утвердил Берика Асылова в должности главного прокурора страны, продлив его полномочия на руководящем посту. Напомним, что на эту позицию он впервые заступил весной 2022 года — тогда его кандидатуру единогласно одобрили депутаты Сената, после чего последовал соответствующий президентский указ. Новое назначение подчеркивает высокое доверие со стороны руководства страны и курс на стабильность в надзорном ведомстве Казахстана.

От стажера до государственного советника: путь в профессии

Берик Асылов — ветеран казахстанской правоохранительной системы с более чем тридцатилетним стажем. Родился будущий генпрокурор 28 февраля 1964 года в Жамбылской области. Отслужив в рядах советских войск ПВО в Прибалтике, он поступил на юридический факультет КазГУ им. Кирова, который успешно окончил в 1991 году по специальности «правоведение».

Свою карьеру в надзорных органах Асылов строил буквально с самых низов:

Начинал скромным стажером прокуратуры Алатауского района Алматы.

Прошел суровую школу следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре РК.

Руководил прокуратурой Шымкента и надзорными ведомствами в ряде регионов (Актюбинская, Северо-Казахстанская области, а также город Алматы).

Опыт на самом высоком уровне

В послужном списке Асылова — руководство ключевыми транспортными прокуратурами и многолетняя работа в центральном аппарате. До своего первого назначения на пост генпрокурора он три года (с 2019 по 2022-й) занимал кресло первого заместителя главы ведомства, что позволило ему досконально изучить все внутренние процессы главного надзорного органа страны.

В активе переназначенного руководителя — классный чин государственного советника юстиции 2 класса, присвоенный ему указом президента в мае 2020 года. Коллеги и эксперты характеризуют его как жесткого профессионала, знающего систему изнутри.