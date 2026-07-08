18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.04
538.54
6.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.07.2026, 20:34

Токаев вновь назначил Берика Асылова генеральным прокурором Казахстана

Новости Казахстана 0 1 110

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переназначении Берика Асылова на должность Генерального прокурора республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: сайт Генпрокуратуры
Фото: сайт Генпрокуратуры

Президентское доверие: Асылов остается у руля

Глава государства утвердил Берика Асылова в должности главного прокурора страны, продлив его полномочия на руководящем посту. Напомним, что на эту позицию он впервые заступил весной 2022 года — тогда его кандидатуру единогласно одобрили депутаты Сената, после чего последовал соответствующий президентский указ. Новое назначение подчеркивает высокое доверие со стороны руководства страны и курс на стабильность в надзорном ведомстве Казахстана.

От стажера до государственного советника: путь в профессии

Берик Асылов — ветеран казахстанской правоохранительной системы с более чем тридцатилетним стажем. Родился будущий генпрокурор 28 февраля 1964 года в Жамбылской области. Отслужив в рядах советских войск ПВО в Прибалтике, он поступил на юридический факультет КазГУ им. Кирова, который успешно окончил в 1991 году по специальности «правоведение».

Свою карьеру в надзорных органах Асылов строил буквально с самых низов:

  • Начинал скромным стажером прокуратуры Алатауского района Алматы.

  • Прошел суровую школу следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре РК.

  • Руководил прокуратурой Шымкента и надзорными ведомствами в ряде регионов (Актюбинская, Северо-Казахстанская области, а также город Алматы).

Опыт на самом высоком уровне

В послужном списке Асылова — руководство ключевыми транспортными прокуратурами и многолетняя работа в центральном аппарате. До своего первого назначения на пост генпрокурора он три года (с 2019 по 2022-й) занимал кресло первого заместителя главы ведомства, что позволило ему досконально изучить все внутренние процессы главного надзорного органа страны.

В активе переназначенного руководителя — классный чин государственного советника юстиции 2 класса, присвоенный ему указом президента в мае 2020 года. Коллеги и эксперты характеризуют его как жесткого профессионала, знающего систему изнутри.

0
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь