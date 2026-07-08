Казахстану не хватает этих специалистов: кому работодатели готовы платить до 500 тысяч тенге в 2026 году

В столице на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили более 4,6 тысячи вакансий. В Карьерном центре рассказали, какие специалисты сегодня наиболее востребованы, на какие зарплаты могут рассчитывать соискатели и какие меры господдержки доступны безработным, сообщает Lada.kz .

Фото: inform.kz

Какие специалисты сегодня наиболее востребованы

В Астане на портале Enbek.kz сейчас опубликовано 4663 актуальные вакансии от более чем двух тысяч работодателей. По информации Карьерного центра районов Сарыарка и Байконыр, база предложений постоянно обновляется, поэтому найти работу могут как опытные специалисты, так и люди без высокой квалификации.

Наиболее острый дефицит кадров сегодня наблюдается в следующих сферах:

здравоохранение;

образование;

строительство;

торговля;

транспорт и логистика.

Где предлагают самые высокие зарплаты

В медицинских учреждениях открыты вакансии санитаров и других медицинских работников. Максимальная предлагаемая заработная плата достигает 300 тысяч тенге.

В образовательных учреждениях требуются учителя, школьные психологи и логопеды. Работодатели готовы платить таким специалистам до 350 тысяч тенге.

Наиболее широкий диапазон оплаты труда предлагают компании транспортной и логистической отраслей. Водители, экспедиторы и логисты могут рассчитывать на зарплату от 250 до 500 тысяч тенге в зависимости от квалификации и условий работы.

Кроме того, работодатели активно ищут:

продавцов-консультантов;

кассиров;

менеджеров по продажам;

рабочих строительных специальностей;

инженерно-технических работников.

Карьерный центр помогает не только с поиском работы

В центре занятости отмечают, что поддержка граждан не ограничивается подбором вакансий. Специалисты помогают составить грамотное резюме, подготовиться к собеседованию, консультируют по государственным программам занятости, направляют на обучение и оказывают содействие при трудоустройстве, в том числе на субсидируемые рабочие места.

Чаще всего за такой помощью обращаются:

молодежь;

выпускники колледжей и вузов;

многодетные родители;

люди с инвалидностью;

граждане предпенсионного возраста;

получатели государственной адресной социальной помощи.

Выпускникам предлагают работу с оплатой почти 130 тысяч тенге

Одной из самых востребованных государственных программ остается «Молодежная практика». Принять участие в ней могут выпускники колледжей и вузов не старше 35 лет, завершившие обучение не более пяти лет назад.

Практика длится до 12 месяцев, а весь период засчитывается в трудовой стаж. Размер ежемесячной выплаты составляет 30 МРП, или 129 750 тенге.

С начала 2026 года по программе уже одобрено 1629 субсидируемых рабочих мест у 457 работодателей, а на практику направлены 197 выпускников.

Бесплатное обучение с выплатой стипендии

Тем, кто хочет освоить новую профессию или повысить квалификацию, государство предлагает пройти краткосрочные курсы продолжительностью от одного до шести месяцев.

Обучение полностью финансируется за счет государства. Во время учебы слушателям выплачивается стипендия в размере 43 574 тенге.

Если обучение проходит непосредственно на предприятии, участники дополнительно получают 86 500 тенге.

Кроме того, через портал Enbek.kz можно пройти онлайн-обучение, найти работу, подать заявку на участие в программах занятости и воспользоваться другими государственными сервисами.

Какие специалисты остаются в дефиците

Несмотря на тысячи открытых вакансий, работодатели по-прежнему испытывают нехватку кадров. Наиболее сложной остается ситуация с поиском работников в сфере здравоохранения, образования, строительства, промышленности, транспорта, а также представителей рабочих профессий.

За первое полугодие 2026 года различными мерами содействия занятости уже воспользовались 10 255 жителей Астаны. Постоянную работу получили 3243 человека, еще 2361 были трудоустроены на субсидируемые рабочие места.

До конца года городские власти планируют охватить программами занятости 26 577 безработных жителей столицы, включая 12 767 молодых людей.