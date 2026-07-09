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09.07.2026, 11:23

Покупаете квартиру в Казахстане? Эти тревожные признаки могут стоить вам миллионов

Новости Казахстана 0 1 762

Покупка недвижимости — это всегда игра на большие деньги, где любая ошибка может стоить крыши над головой. Эксперты предупреждают: если при осмотре жилья или проверке документов всплывает хотя бы два «тревожных флажка» из нашего списка, сделку нужно немедленно ставить на паузу, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Бумажный капкан: критические дефекты в документах

Юридическая чистота — главный барьер на пути к безопасной сделке. Чаще всего мошеннические схемы или судебные риски маскируются под простыми недомолвками. Избавьте себя от судов, проверив следующие маркеры:

  • «Мутная» доверенность и права собственности. Если продавец не может доказать право распоряжения имуществом (нет согласия супруга, не оформлено наследство), сделку гарантированно оспорят в суде.

  • Игра в копии. Отсутствие оригиналов документов — стопроцентный повод развернуться и уйти. Никаких соглашений по дубликатам.

  • Скрытые обременения. Залоги, аресты и претензии третьих лиц должны быть аннулированы до подписания договора. Если залог гасится вашим задатком, каждый шаг, дедлайн и ответственность сторон обязаны быть жестко зафиксированы в договоре.

  • Дети в доле. Неполный пакет документов при наличии несовершеннолетних собственников автоматически делает сделку недействительной по инициативе органов опеки.

Дефекты стен и планов: на что смотреть при осмотре дома

Идеальные документы не защитят вас от трещин в фундаменте или внезапного визита бульдозеров. Перед покупкой устройте недвижимости тотальный аудит:

  • Район под снос. Проверьте открытые генпланы городов. Если локация готовится к реконструкции или изъятию земель для государственных нужд, вы рискуете остаться с копеечной компенсацией.

  • Самовольная перепланировка. Все незаконно снесенные стены и перенесенные мокрые зоны станут вашей головной болью, штрафами и расходами на восстановление.

  • Аварийный статус. Покупка жилья в разрушающемся доме — это прямой убыток.

  • Чужие долги. И хотя шлейф неоплаченной коммуналки юридически остается за старым хозяином, блокировать счета и отключать свет службы будут именно вам. Требуйте нулевые справки.

Психология обмана: подозрительное поведение продавца

Иногда лучшим индикатором опасности выступает сам собственник. Бегите от сделки, если сталкиваетесь со следующими манипуляциями:

  • Давление и спешка: Фразы в духе «завтра приедет другой покупатель» или «зачем вам тратить время на юристов» — классический прессинг, чтобы притупить вашу бдительность.

  • Требование огромного аванса еще до финальной проверки документов (вернуть его обратно будет практически невозможно).

  • Занижение стоимости в договоре. Помните: если сделку аннулируют через суд, вам вернут только ту сумму, которая прописана на бумаге. Оставшиеся миллионы «в конверте» сгорят.

  • Странные условия: Постоянная смена правил игры, уход от прямых вопросов об истории квартиры и категорический отказ от нотариального заверения или безопасных банковских счетов (аккредитивов).

Риски первичного рынка: как не купить воздух в новостройке

Покупка квартиры от застройщика требует не меньшей бдительности. Чтобы не пополнить ряды обманутых дольщиков, используйте три правила:

  1. Только ДДУ. Заключайте исключительно договоры долевого участия. Инвестиционные, предварительные или партнерские соглашения — это огромный серый рынок без госгарантий.

  2. Проверка лицензии. Убедитесь, что у компании есть официальное разрешение на привлечение денег граждан. Проверить легитимность объекта можно на государственном жилищном портале homeportal.kz.

  3. Бэкграунд девелопера. Изучите бэкграунд строительной компании: сдавала ли она объекты вовремя, ведет ли сейчас судебные тяжбы и что пишут реальные дольщики на независимых форумах.

Золотое правило покупателя: Никаких денег до полной, хладнокровной проверки всех нюансов. На рынке недвижимости всегда можно найти другую квартиру, а вот вернуть потерянные сбережения и здоровье после судов удается единицам.

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