Покупаете квартиру в Казахстане? Эти тревожные признаки могут стоить вам миллионов

Покупка недвижимости — это всегда игра на большие деньги, где любая ошибка может стоить крыши над головой. Эксперты предупреждают: если при осмотре жилья или проверке документов всплывает хотя бы два «тревожных флажка» из нашего списка, сделку нужно немедленно ставить на паузу, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.