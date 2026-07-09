Декларация по форме 270.00 в Казахстане: полный список тех, кто обязан отчитаться до 15 сентября

В Казахстане продолжается масштабное декларирование доходов. До 15 сентября 2026 года сотням тысяч граждан необходимо предоставить налоговую отчетность по форме 270.00. Рассказываем, кто попал под обязательный контроль государства в этом году и как правильно отчитаться, чтобы избежать штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.