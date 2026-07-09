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09.07.2026, 11:54

Декларация по форме 270.00 в Казахстане: полный список тех, кто обязан отчитаться до 15 сентября

Новости Казахстана 0 2 089

В Казахстане продолжается масштабное декларирование доходов. До 15 сентября 2026 года сотням тысяч граждан необходимо предоставить налоговую отчетность по форме 270.00. Рассказываем, кто попал под обязательный контроль государства в этом году и как правильно отчитаться, чтобы избежать штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто обязан сдать форму 270.00 в 2026 году?

Декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) — это инструмент, с помощью которого государство выводит экономику из тени. Согласно статье 417 Налогового кодекса РК, в 2026 году под обязательный отчет подпадает внушительный список граждан.

Проверьте, входите ли вы в этот перечень:

  • Госсектор и их семьи: государственные служащие, сотрудники бюджетных организаций, работники квазигоссектора, а также их супруги.

  • Бизнес-среда: индивидуальные предприниматели (ИП), руководители компаний, учредители и участники юридических лиц (с долей более 10%), а также их вторые половинки.

  • Частная практика: адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы.

  • Получатели «неучтенных» доходов: физлица, которые в 2025 году продали недвижимость или авто, сдавали жилье в аренду, получали дивиденды от ценных бумаг или доходы из-за рубежа (если с этих сумм еще не был удержан налог).

  • Владельцы зарубежных активов: все, у кого есть счета в иностранных банках, недвижимость за границей или цифровые активы (криптовалюта).

  • Пользователи вычетов: лица, применившие определенные налоговые вычеты в прошлых периодах.

Важно: если вы не нашли себя ни в одном из пунктов, а также не имеете зарубежных счетов и активов, сдавать декларацию вы не обязаны. Однако налоговые органы оставляют право сделать это добровольно.

Что именно нужно указать в отчете?

Форма 270.00 требует детального отражения вашего финансового положения за прошлый (2025) год. В документе фиксируются:

  1. Любые доходы, с которых не был удержан подоходный налог у источника выплаты (прибыль от продажи машин/квартир, рента, иностранные переводы).

  2. Движение крупного имущества: покупка или продажа недвижимости, транспорта, ценных бумаг как внутри страны, так и за ее пределами.

  3. Деньги на счетах в иностранных банках.

  4. Сведения о праве на налоговые вычеты.

Главные дедлайны: когда сдавать и когда платить?

Налогоплательщикам стоит поторопиться и не откладывать процесс на осень.

  • Крайний срок сдачи декларации за 2025 год — 15 сентября 2026 года.

  • Срок уплаты налога (если по итогам декларации вам начислен Индивидуальный подоходный налог в размере 10%) — не позднее 25 сентября 2026 года.

Как отправить декларацию: 3 удобных способа

Казахстанцам доступны как полностью цифровые форматы отчетности, так и традиционные визиты в ведомства:

  • Онлайн (самый быстрый путь): через web-порталы «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz) или электронное правительство egov.kz.

  • Через смартфон: в мобильных приложениях крупных казахстанских банков второго уровня (функция выведена в специальные разделы для госуслуг).

  • Лично (на бумаге): в ближайшем Центре обслуживания населения (ЦОН) или непосредственно в Управлении государственных доходов (УГД) по месту жительства.

Для тех, кто сомневается в правильности заполнения строк или сталкивается с формой 270.00 впервые, в Центрах обслуживания клиентов работают консультанты, которые бесплатно помогут разобраться во всех нюансах. Налоговые эксперты настоятельно рекомендуют собрать подтверждающие документы и отправить отчет заранее, чтобы избежать пиковых нагрузок на серверы в последние дни приема.

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