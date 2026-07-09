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09.07.2026, 13:32

Камеры без знаков и обязательный техосмотр после ДТП: к чему готовиться водителям Казахстана с 12 июля

Новости Казахстана 0 2 015

С 12 июля в Казахстане вступает в силу очередной пакет изменений в Правила дорожного движения. Часть нововведений уже начала действовать в мае и июле, а теперь водителей ждут новые требования, касающиеся техосмотра, контроля скорости, работы дорожной полиции и использования электросамокатов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: kazpravda.kz
Фото: kazpravda.kz

В Казахстане продолжается поэтапное внедрение обновленных Правил дорожного движения. Некоторые изменения уже начали действовать с мая и июля, а с 12 июля вступают в силу очередные поправки. Они затронут контроль скорости, порядок общения водителей с полицейскими, использование камер фиксации нарушений, эксплуатацию электросамокатов и прохождение технического осмотра после дорожно-транспортных происшествий.

Контроль средней скорости расширяют

Одним из наиболее заметных изменений стало официальное закрепление в ПДД системы контроля средней скорости движения автомобиля между двумя контрольными точками.

Если раньше камеры фиксировали лишь мгновенное превышение скорости, то теперь рассчитывается средняя скорость прохождения всего участка дороги. Такой подход не позволяет водителям снижать скорость только перед камерой, а затем снова разгоняться.

Хотя понятие средней скорости появилось в законодательстве Казахстана еще в 2023 году, теперь механизм его применения официально закреплен в Правилах дорожного движения, а список дорог, где действует такой контроль, постепенно расширяется.

В настоящее время система уже работает на следующих платных трассах:

  • Астана — Щучинск — до 140 км/ч;
  • Астана — Павлодар — до 140 км/ч;
  • Шымкент — Кызылорда — до 110 км/ч;
  • Шымкент — Тараз — до 110 км/ч;
  • Павлодар — Семей — Калбатау — 100–110 км/ч;
  • Уральск — граница России (Саратов) — 100 км/ч;
  • Павлодар — граница России (Омск) — 100 км/ч;
  • Жибек Жолы — Темиртау — до 140 км/ч.

Кроме того, с 10 июля национальный оператор автодорог начал внедрять контроль средней скорости еще на нескольких платных направлениях:

  • Актобе — Кандыагаш;
  • Алматы — Хоргос;
  • Кокшетау — Петропавловск;
  • участок Аршалы — Ошаганды на трассе Астана — Темиртау.

Полицейские обязаны сразу объяснять причину остановки

С 11 мая изменились правила остановки автомобилей сотрудниками полиции.

Теперь инспектор обязан сразу после остановки транспортного средства подойти к водителю, назвать причину остановки, а по требованию предъявить служебное удостоверение для ознакомления. При этом документ показывается без передачи его в руки водителю.

Если нарушение было зафиксировано камерами фото- или видеофиксации, сотрудник полиции должен предоставить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Камеры смогут работать без предупреждающих знаков

Еще одно изменение касается автоматических комплексов фиксации нарушений.

Теперь установка дорожных знаков, предупреждающих о наличии камер контроля скорости, больше не является обязательной. Нарушения могут фиксироваться независимо от того, установлен предупреждающий знак или нет.

Для электросамокатов вводятся новые требования

С 1 июля начали действовать новые правила эксплуатации прокатных электросамокатов.

Теперь каждый самокат, предоставляемый сервисами аренды, должен иметь регистрационный номер, а пользователи обязаны оформлять страхование гражданско-правовой ответственности.

Кроме того, если у пользователя отсутствует водительское удостоверение, сервис проката обязан исключить возможность выезда самоката на проезжую часть.

Выезжать на дорогу разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительские права любой категории и защитный шлем.

Во время движения по тротуарам максимальная скорость ограничена 6 км/ч. При этом уже с 25 августа вступит в силу полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Дополнительные обязанности появились и у кикшеринговых компаний. Они должны контролировать техническое состояние транспорта, автоматически ограничивать скорость в специальных зонах, отслеживать местоположение самокатов, предотвращать их хаотичную парковку, вести учет техники и при необходимости предоставлять сведения органам внутренних дел.

После серьезного ДТП автомобиль придется повторно проверять

Еще одна важная норма начинает действовать с 12 июля.

Если автомобиль после дорожно-транспортного происшествия получил неисправности, при которых его дальнейшая эксплуатация запрещена, владельцу придется пройти повторный обязательный технический осмотр.

Направление на повторный техосмотр будет выдавать уполномоченное должностное лицо органов внутренних дел. Только после подтверждения исправности транспортного средства его можно будет вновь эксплуатировать.

Таким образом, очередной этап реформы Правил дорожного движения направлен на усиление контроля за безопасностью на дорогах. Нововведения затрагивают как автомобилистов, так и пользователей электросамокатов, а также предусматривают расширение автоматического контроля нарушений и ужесточение требований к техническому состоянию транспорта после аварий.

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