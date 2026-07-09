Нокаут за рулем: суд вынес суровый вердикт Данияру Елеусинову после трех пьяных ДТП в Астане

Знаменитый казахстанский боксер Данияр Елеусинов арестован на 20 суток и лишен водительских прав на 7 лет. Суд Астаны вынес жесткий вердикт после того, как спортсмен сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал череду масштабных аварий, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны, инцидент превратился в настоящую криминальную хронику. Находясь под воздействием алкоголя, титулованный атлет устроил сразу три последовательных ДТП:
Сначала Елеусинов на полной скорости врезался в опору ворот подземного паркинга.
Не остановившись, он протаранил легковой автомобиль, который от удара отбросило в еще одну машину.
Финальной точкой «пьяного заезда» стало жесткое столкновение с кроссовером Kia Sportage, который по инерции влетел во внедорожник Toyota Hilux.
В результате хаотичных маневров боксера серьезные механические повреждения получили сразу несколько автомобилей и элементы городской инфраструктуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
В суде подчеркнули, что уйти от ответственности спортсмену не помогли бы никакие прошлые заслуги — вина Елеусинова была доказана полностью.
Медицинское освидетельствование официально зафиксировало у боксера легкую степень алкогольного опьянения. Кроме того, к материалам дела приобщили детальные схемы аварий, показания шокированных очевидцев и, что самое главное, записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали весь процесс дорожного хаоса.
Действия Елеусинова квалифицировали по довольно суровой статье административного кодекса (ч. 3 ст. 608 КоАП РК), которая карает за вождение в нетрезвом виде, повлекшее порчу чужого имущества.
Сам спортсмен отпираться не стал и в ходе судебного заседания полностью признал свою вину. Судья назначил ему максимально возможное по закону наказание: 20 суток административного ареста и запрет на управление любым транспортом в ближайшие 7 лет.
На данный момент судебные постановления еще не вступили в законную силу, однако шансы на успешное обжалование такого очевидного правонарушения юристы оценивают как минимальные. Известному боксеру придется провести ближайшие недели в спецприемнике для арестованных.
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