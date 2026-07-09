Нокаут за рулем: суд вынес суровый вердикт Данияру Елеусинову после трех пьяных ДТП в Астане

Знаменитый казахстанский боксер Данияр Елеусинов арестован на 20 суток и лишен водительских прав на 7 лет. Суд Астаны вынес жесткий вердикт после того, как спортсмен сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал череду масштабных аварий, сообщает Lada.kz.