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09.07.2026, 14:21

Нокаут за рулем: суд вынес суровый вердикт Данияру Елеусинову после трех пьяных ДТП в Астане

Новости Казахстана 0 1 801

Знаменитый казахстанский боксер Данияр Елеусинов арестован на 20 суток и лишен водительских прав на 7 лет. Суд Астаны вынес жесткий вердикт после того, как спортсмен сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал череду масштабных аварий, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazachkow/Telegram
Фото: kazachkow/Telegram

Автомобильный разгром в столице: хроника происшествий

Как сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны, инцидент превратился в настоящую криминальную хронику. Находясь под воздействием алкоголя, титулованный атлет устроил сразу три последовательных ДТП:

  1. Сначала Елеусинов на полной скорости врезался в опору ворот подземного паркинга.

  2. Не остановившись, он протаранил легковой автомобиль, который от удара отбросило в еще одну машину.

  3. Финальной точкой «пьяного заезда» стало жесткое столкновение с кроссовером Kia Sportage, который по инерции влетел во внедорожник Toyota Hilux.

В результате хаотичных маневров боксера серьезные механические повреждения получили сразу несколько автомобилей и элементы городской инфраструктуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Железобетонные улики и легкий градус

В суде подчеркнули, что уйти от ответственности спортсмену не помогли бы никакие прошлые заслуги — вина Елеусинова была доказана полностью.

Медицинское освидетельствование официально зафиксировало у боксера легкую степень алкогольного опьянения. Кроме того, к материалам дела приобщили детальные схемы аварий, показания шокированных очевидцев и, что самое главное, записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали весь процесс дорожного хаоса.

Вердикт суда: максимальное наказание

Действия Елеусинова квалифицировали по довольно суровой статье административного кодекса (ч. 3 ст. 608 КоАП РК), которая карает за вождение в нетрезвом виде, повлекшее порчу чужого имущества.

Сам спортсмен отпираться не стал и в ходе судебного заседания полностью признал свою вину. Судья назначил ему максимально возможное по закону наказание: 20 суток административного ареста и запрет на управление любым транспортом в ближайшие 7 лет.

На данный момент судебные постановления еще не вступили в законную силу, однако шансы на успешное обжалование такого очевидного правонарушения юристы оценивают как минимальные. Известному боксеру придется провести ближайшие недели в спецприемнике для арестованных.

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