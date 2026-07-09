Что будет с бензином в Казахстане: эксперт назвал главный риск для водителей

На фоне сообщений о топливном кризисе в России казахстанцы все чаще задаются вопросом, не возникнет ли аналогичная ситуация внутри страны. Эксперт считает, что в ближайшее время причин для паники нет, однако определенные риски все же сохраняются, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Дефицита топлива в ближайшее время не прогнозируется

В Казахстане не ожидается острой нехватки бензина и дизельного топлива, несмотря на проблемы, возникшие на российском рынке нефтепродуктов. Такое мнение высказал директор аналитической компании PACE Analytics Аскар Исмаилов.

По его словам, действующий запрет на экспорт нефтепродуктов из Казахстана позволяет обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами топлива. Сегодня отечественные нефтеперерабатывающие заводы покрывают основную часть потребностей страны.

В то же время аналитик напоминает, что рынок Евразийского экономического союза остается тесно взаимосвязанным. Казахстан традиционно закупал в России отдельные объемы нефтепродуктов, а наиболее заметная зависимость сохраняется по поставкам авиационного керосина.

По словам эксперта, если предложение топлива в соседней стране продолжит сокращаться, стоимость альтернативных поставок может вырасти, что способно оказать влияние на цены.

Какие инструменты есть у Казахстана

Эксперт отмечает, что у Казахстана существуют механизмы, которые позволяют минимизировать возможные риски. В частности, законодательство предусматривает возможность экспорта сырой нефти за рубеж для переработки с последующим возвратом готовых нефтепродуктов в страну.

Хотя подобные схемы пока не применялись на практике, при необходимости они могут стать одним из вариантов стабилизации рынка.

Кроме того, аналитик обратил внимание на значительные перерабатывающие мощности западных регионов Китая, которые способны перерабатывать до 30 млн тонн нефти ежегодно. По его мнению, при грамотном использовании имеющихся инструментов серьезных перебоев с поставками топлива удастся избежать.

Когда могут возникнуть проблемы

По оценке Аскара Исмаилова, полноценный топливный кризис Казахстану в ближайшей перспективе не грозит. Запасы горюче-смазочных материалов остаются достаточными, а внутреннее производство сохраняет стабильность.

Дополнительной мерой защиты стало решение правительства продлить запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом до 21 ноября 2026 года, включая экспорт в государства ЕАЭС.

При этом эксперт допускает, что определенные риски могут усилиться ближе к осени 2026 года, если простои российских нефтеперерабатывающих заводов продолжатся.

Еще одним фактором остается незаконный вывоз топлива из Казахстана. Однако сейчас, по словам аналитика, объемы такого экспорта невелики и не оказывают существенного влияния на общий баланс нефтепродуктов.

Долгосрочные угрозы для отрасли

Более серьезные вызовы, считает эксперт, могут возникнуть в течение ближайших четырех-пяти лет.

Причиной станет постепенное истощение зрелых нефтяных месторождений, которые сегодня обеспечивают сырьем крупные отечественные нефтеперерабатывающие предприятия. Дополнительное давление, по мнению аналитика, оказывает и повышение акцизов на нефтепродукты.

Как отмечает Исмаилов, средства от увеличения акцизов поступают в бюджет, тогда как часть этих ресурсов могла бы использоваться для поддержки добычи нефти на истощающихся месторождениях.

Если ситуация не изменится, уже к 2030 году Казахстан рискует значительно увеличить зависимость от импорта топлива.

Возможен ли дефицит ГСМ

В течение ближайших одного-двух месяцев нехватки наиболее востребованных видов топлива не прогнозируется.

При этом локальные сложности могут возникнуть с обеспечением авиационным керосином. По мнению эксперта, ситуация останется под контролем при условии сохранения жесткого государственного контроля за экспортом нефтепродуктов.

Что будет с ценами на бензин

Резкого скачка стоимости топлива аналитик не ожидает. Сдерживать рынок позволяют действующие механизмы государственного регулирования.

Тем не менее постепенный рост цен на отдельные виды топлива, вероятнее всего, продолжится. При этом эксперт подчеркивает, что такая тенденция связана прежде всего с внутренними процессами, а не с ситуацией на российском рынке.

Главной угрозой он называет не дефицит топлива, а возможные ценовые колебания, вызванные паническими настроениями и перераспределением потоков поставок.

Что рекомендуют эксперты

По мнению Аскара Исмаилова, уже введенные меры, включая продление запрета на вывоз ГСМ и постоянный мониторинг баланса нефтепродуктов, являются своевременными. Однако их эффективность будет зависеть от строгого исполнения.

Кроме того, эксперт считает необходимым уже сейчас искать альтернативных поставщиков топлива за пределами традиционных рынков, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям и снизить будущую импортную зависимость Казахстана.