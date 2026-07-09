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09.07.2026, 17:52

Казахстанец поймал в Канаде гигантского белого осетра весом свыше 300 килограммов

Новости Казахстана 0 2 402

Казахстанский рыболов Руслан Шаекин добился впечатляющего результата во время рыбалки в Канаде. На реке Фрейзер ему вместе с командой удалось поймать белого осетра длиной более трех метров и предполагаемым весом до 350 килограммов, сообщает Lada.kz. 

Фото: instagram/shayekin_ruslan
Фото: instagram/shayekin_ruslan

За трофеем отправились специально

О своем достижении Руслан Шаекин рассказал в социальных сетях. По его словам, поездка в канадскую провинцию Британская Колумбия была организована с одной целью — поймать одного из самых крупных белых осетров в мире, обитающих в реке Фрейзер.

Рыболов отметил, что успех стал результатом командной работы.

«Самого большого осетра в мире можно поймать на реке Фрейзер в Британской Колумбии. Мы приехали именно сюда за трофеем. Сегодня наша мечта сбылась», — написал он.

Рыбе около 100 лет

По словам Шаекина, пойманный белый осетр оказался настоящим гигантом. Его параметры составили:

  • длина — 305 см;
  • длина до конца хвоста — 327 см;
  • обхват — 115 см.

Согласно специальным таблицам, примерный вес рыбы оценивается в 300–350 килограммов. Возраст осетра, предположительно, составляет 85–100 лет.

При этом рыболов уточнил, что у рыбы отсутствовал специальный идентификационный чип, что может свидетельствовать о том, что ранее этот осетр никогда не попадался людям.

«Такой трофей — большая удача»

Руслан Шаекин признался, что поймать столь крупную рыбу удается далеко не каждому. Он подчеркнул, что успех складывается из множества факторов — опыта, сезона, работы команды и удачного стечения обстоятельств.

По его словам, сопровождавший группу гид занимается рыбалкой с пятилетнего возраста и только второй раз за всю свою карьеру смог помочь вытащить осетра длиной более трех метров. Только за прошлый год специалист провел на реке Фрейзер 185 дней.

«Поймать такого трофея — это просто большая удача. Фарт. Сезон. Люди рядом. Главное — настрой. Наш гид ловит рыбу с пяти лет. За прошлый год он был на реке 185 дней. И за всю жизнь это его вторая рыба больше трех метров. Он сам безумно счастлив. Благодарю всех ребят, кто рядом. Это нереально круто — достигать своих целей», — поделился казахстанец.

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