Житель Атырау принес в полицию легендарный Winchester XIX века

В Атырау продолжается республиканская акция по возмездной добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. В ее рамках один из местных жителей передал сотрудникам полиции нарезную винтовку Winchester, которая, предположительно, представляет историческую ценность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По информации Департамента полиции Атырауской области, мужчина рассказал, что оружие досталось ему по наследству от деда и на протяжении многих лет хранилось в семье. Узнав о действующей акции, он решил добровольно передать винтовку правоохранительным органам.
Сейчас специалисты оперативно-криминалистического управления проводят необходимые исследования и экспертизы. Их задача — определить возраст, происхождение и культурно-историческую значимость находки.
Если специалисты подтвердят, что винтовка действительно представляет историческую ценность, ее передадут в музейный фонд Департамента полиции Атырауской области. Там она станет частью постоянной экспозиции.
По предварительным данным, речь идет о винтовке Winchester, разработанной в конце XIX века по проекту знаменитого американского конструктора Джона Браунинга.
Оружие этой серии получило широкую известность благодаря своей надежности и долговечности. В свое время винтовки Winchester активно использовались в Северной Америке и стали одним из наиболее узнаваемых символов эпохи освоения Дикого Запада.
В Департаменте полиции подчеркнули, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.
Правоохранители также призвали жителей региона, у которых дома хранится незарегистрированное или незаконное оружие, воспользоваться возможностью добровольной сдачи и обратиться в ближайшее подразделение полиции.
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