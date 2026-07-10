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09.07.2026, 19:03

Житель Атырау принес в полицию легендарный Winchester XIX века

Новости Казахстана 0 1 327

В Атырау продолжается республиканская акция по возмездной добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. В ее рамках один из местных жителей передал сотрудникам полиции нарезную винтовку Winchester, которая, предположительно, представляет историческую ценность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ДП Атырауской области
Фото: ДП Атырауской области

По информации Департамента полиции Атырауской области, мужчина рассказал, что оружие досталось ему по наследству от деда и на протяжении многих лет хранилось в семье. Узнав о действующей акции, он решил добровольно передать винтовку правоохранительным органам.

Эксперты проверяют историческую ценность оружия

Сейчас специалисты оперативно-криминалистического управления проводят необходимые исследования и экспертизы. Их задача — определить возраст, происхождение и культурно-историческую значимость находки.

Если специалисты подтвердят, что винтовка действительно представляет историческую ценность, ее передадут в музейный фонд Департамента полиции Атырауской области. Там она станет частью постоянной экспозиции.

Легендарная винтовка Джона Браунинга

По предварительным данным, речь идет о винтовке Winchester, разработанной в конце XIX века по проекту знаменитого американского конструктора Джона Браунинга.

Оружие этой серии получило широкую известность благодаря своей надежности и долговечности. В свое время винтовки Winchester активно использовались в Северной Америке и стали одним из наиболее узнаваемых символов эпохи освоения Дикого Запада.

Полиция напомнила о добровольной сдаче оружия

В Департаменте полиции подчеркнули, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.

Правоохранители также призвали жителей региона, у которых дома хранится незарегистрированное или незаконное оружие, воспользоваться возможностью добровольной сдачи и обратиться в ближайшее подразделение полиции.

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