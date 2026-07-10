Проверьте трудовую книжку прямо сейчас: какая оплошность лишит вас выплат в Казахстане

Ошибки, исправления или отсутствие печатей в трудовой книжке могут обернуться серьезными проблемами при оформлении пенсии в Казахстане. В профильном ведомстве подробно объяснили, как восстановить справедливость и доказать свой реальный стаж, если кадровики прошлых лет допустили небрежность, сообщает Lada.kz.
Нюансы подтверждения трудового стажа разъяснил руководитель столичного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения Аскар Аймагамбетов.
По его словам, ключевым документом для назначения пенсионных выплат за советский и постсоветский периоды — до 1 января 1998 года — до сих пор остается бумажная трудовая книжка. Именно к записям в ней приковано самое пристальное внимание проверяющих органов. Что касается периодов работы после этой даты, то здесь базовая пенсия рассчитывается уже на основе регулярности обязательных пенсионных взносов (ОПВ).
На практике будущие пенсионеры регулярно сталкиваются с халатностью сотрудников отделов кадров из прошлого. Эксперты выделяют три самые частые проблемы в документах:
Отсутствие или нечитаемость оттисков печатей организаций.
Пропущенные номера и даты приказов о приеме на работу или увольнении.
Исправления «поверх текста», помарки и несанкционированные корректировки.
Любая из этих неточностей может стать поводом для того, чтобы госорганы исключили определенный период работы из общего стажа.
Если в вашей трудовой книжке обнаружился «брак», отчаиваться не стоит. Спикер озвучил два легальных пути решения проблемы:
Мирный путь (Архивные справки): Если предприятие ликвидировано или сменило форму собственности, гражданину необходимо обратиться в государственные или ведомственные архивы. Официальная архивная справка с места работы имеет полную юридическую силу и легко закроет пробелы в трудовой книжке.
Радикальный путь (Судебное разбирательство): В случаях, когда документы в архивах не сохранились, а исправления в книжке слишком существенны, восстанавливать справедливость придется через суд. Гражданину потребуется подать иск об установлении юридического факта — для этого пригодятся любые косвенные доказательства (свидетельские показания коллег, старые грамоты, партийные билеты или расчетные листы).
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