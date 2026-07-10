18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.41
533.88
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.07.2026, 20:47

Проверьте трудовую книжку прямо сейчас: какая оплошность лишит вас выплат в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 346

Ошибки, исправления или отсутствие печатей в трудовой книжке могут обернуться серьезными проблемами при оформлении пенсии в Казахстане. В профильном ведомстве подробно объяснили, как восстановить справедливость и доказать свой реальный стаж, если кадровики прошлых лет допустили небрежность, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazlenta.kz
Фото: kazlenta.kz

Главная зона риска: почему важен период до 1998 года

Нюансы подтверждения трудового стажа разъяснил руководитель столичного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения Аскар Аймагамбетов.

По его словам, ключевым документом для назначения пенсионных выплат за советский и постсоветский периоды — до 1 января 1998 года — до сих пор остается бумажная трудовая книжка. Именно к записям в ней приковано самое пристальное внимание проверяющих органов. Что касается периодов работы после этой даты, то здесь базовая пенсия рассчитывается уже на основе регулярности обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Топ-ошибок кадровиков, из-за которых можно остаться без выплат

На практике будущие пенсионеры регулярно сталкиваются с халатностью сотрудников отделов кадров из прошлого. Эксперты выделяют три самые частые проблемы в документах:

  • Отсутствие или нечитаемость оттисков печатей организаций.

  • Пропущенные номера и даты приказов о приеме на работу или увольнении.

  • Исправления «поверх текста», помарки и несанкционированные корректировки.

Любая из этих неточностей может стать поводом для того, чтобы госорганы исключили определенный период работы из общего стажа.

Пошаговая инструкция: как спасти свой стаж

Если в вашей трудовой книжке обнаружился «брак», отчаиваться не стоит. Спикер озвучил два легальных пути решения проблемы:

  1. Мирный путь (Архивные справки): Если предприятие ликвидировано или сменило форму собственности, гражданину необходимо обратиться в государственные или ведомственные архивы. Официальная архивная справка с места работы имеет полную юридическую силу и легко закроет пробелы в трудовой книжке.

  2. Радикальный путь (Судебное разбирательство): В случаях, когда документы в архивах не сохранились, а исправления в книжке слишком существенны, восстанавливать справедливость придется через суд. Гражданину потребуется подать иск об установлении юридического факта — для этого пригодятся любые косвенные доказательства (свидетельские показания коллег, старые грамоты, партийные билеты или расчетные листы).

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь