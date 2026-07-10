Проверьте трудовую книжку прямо сейчас: какая оплошность лишит вас выплат в Казахстане

Ошибки, исправления или отсутствие печатей в трудовой книжке могут обернуться серьезными проблемами при оформлении пенсии в Казахстане. В профильном ведомстве подробно объяснили, как восстановить справедливость и доказать свой реальный стаж, если кадровики прошлых лет допустили небрежность, сообщает Lada.kz.

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Главная зона риска: почему важен период до 1998 года

Нюансы подтверждения трудового стажа разъяснил руководитель столичного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения Аскар Аймагамбетов.

По его словам, ключевым документом для назначения пенсионных выплат за советский и постсоветский периоды — до 1 января 1998 года — до сих пор остается бумажная трудовая книжка. Именно к записям в ней приковано самое пристальное внимание проверяющих органов. Что касается периодов работы после этой даты, то здесь базовая пенсия рассчитывается уже на основе регулярности обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Топ-ошибок кадровиков, из-за которых можно остаться без выплат

На практике будущие пенсионеры регулярно сталкиваются с халатностью сотрудников отделов кадров из прошлого. Эксперты выделяют три самые частые проблемы в документах:

Отсутствие или нечитаемость оттисков печатей организаций.

Пропущенные номера и даты приказов о приеме на работу или увольнении.

Исправления «поверх текста», помарки и несанкционированные корректировки.

Любая из этих неточностей может стать поводом для того, чтобы госорганы исключили определенный период работы из общего стажа.

Пошаговая инструкция: как спасти свой стаж

Если в вашей трудовой книжке обнаружился «брак», отчаиваться не стоит. Спикер озвучил два легальных пути решения проблемы: