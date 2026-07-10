Силовики стягиваются к Каспию: что происходит в Атырау

Сегодня, 10 июля, в Атырау проходят плановые антитеррористические учения с участием специальных подразделений государственных органов. Жителей призвали сохранять спокойствие, выполнять требования силовиков и не распространять недостоверную информацию, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба КНБ

В Атырау проходят антитеррористические учения

Под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом в Атырау 10 июля организованы плановые антитеррористические учения. Их главная задача – проверить готовность государственных служб к оперативному реагированию на возможные террористические угрозы в акватории Каспийского моря.

Как сообщили в штабе, мероприятие носит исключительно учебный характер и направлено на совершенствование взаимодействия всех задействованных подразделений.

В учениях задействуют специальные катера

Сценарий предусматривает практическую отработку действий по пресечению возможных террористических актов на объектах морской экономической деятельности. Одним из элементов учений станет спуск на воду катеров специальных подразделений государственных органов.

Маневры будут проходить в районе нефтегазового месторождения «Кашаган», расположенного в северной части Каспийского моря.

Жителей попросили не поддаваться панике

В Морском оперативном штабе подчеркнули, что проведение подобных мероприятий является плановой частью обеспечения безопасности. Казахстанцев призвали с пониманием отнестись к возможному присутствию большого количества сотрудников силовых структур и специальной техники.

Граждан также попросили выполнять законные требования представителей государственных органов, ориентироваться только на официальную информацию и не распространять слухи или недостоверные сообщения, которые могут вызвать необоснованную тревогу среди населения.