18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.71
531.26
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.07.2026, 13:19

Новые права квартирантов в РК: почему собственник больше не сможет выставить вас за дверь

Новости Казахстана 0 2 523

Вступившая в силу 1 июля 2026 года новая Конституция Казахстана ввела жесткие правила игры на рынке недвижимости: теперь лишить собственности или выселить человека (включая квартирантов) можно исключительно по решению суда. Эксперт по недвижимости Виталий Шалаев объяснил, почему это заставит рынок «повзрослеть» и с какими скрытыми рисками уже столкнулись арендодатели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Судебный фильтр: что изменилось на законодательном уровне

Новые конституционные нормы кардинально усилили гарантии неприкосновенности жилища и защиты частной собственности в Казахстане. Отныне любые принудительные меры — будь то изъятие недвижимости или выселение человека из помещения — переведены в плоскость исключительно судебных разбирательств.

Примечательно, что эта норма синхронизирована с международными стандартами (включая Всеобщую декларацию прав человека) и защищает не только непосредственных владельцев квадратных метров. Закон в равной степени встал на сторону тех, кто пользуется жильем на легальных основаниях, то есть официальных арендаторов.

Конец «серых» схем: почему устные договоры стали опасны

По мнению эксперта по недвижимости Виталия Шалаева, данные поправки не ломают рынок аренды, а переводят его в цивилизованное русло. Эпоха, когда жилье сдавали «на честном слове» или по скачанным из интернета шаблонам, безвозвратно уходит.

«Эта поправка заставляет рынок наконец-то „взрослеть“. Теперь любые договоренности должны подтверждаться не словами, а юридически грамотным договором. Для добросовестных собственников и арендаторов, выполняющих свои обязательства, никаких новых проблем это не создаст», — отмечает Шалаев.

Однако риски для владельцев квартир, которые пренебрегают деталями, резко возросли. Эксперт настоятельно рекомендует детально прописывать в договорах права сторон, форс-мажоры, а также четкие основания для расторжения соглашения и освобождения площади.

Главный подвох: как выселить недобросовестного жильца?

Несмотря на позитивный вектор, экспертное сообщество указывает на серьезную серую зону в практическом применении закона. Главный вопрос: что делать, если квартирант перестал платить, нарушает правила, но наотрез отказывается съезжать?

Даже если в договоре было черным по белому написано, что при задержке оплаты арендатор обязан освободить помещение, его принудительное выселение теперь может упереться в Конституцию.

«Если арендатор откажется съезжать, будет ли достаточно условий договора или собственнику все равно придется идти в суд, ведь Конституция прямо запрещает выселение без судебного вердикта? Ответ на этот вопрос пока неочевиден. Его даст только судебная практика, которая еще только начинает складываться», — подчеркнул специалист.

Тотальная защита для собственников

Впрочем, для владельцев недвижимости новые конституционные поправки несут в себе мощный защитный механизм. Сняты главные страхи добросовестных собственников потерять имущество из-за внезапных, спорных или внесудебных решений со стороны третьих лиц или госорганов.

В долгосрочной перспективе реформа сделает казахстанский рынок недвижимости более прозрачным и безопасным, минимизировав теневой сегмент аренды и обеспечив равную защиту как для арендодателей, так и для нанимателей.

0
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь