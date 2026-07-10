Новые права квартирантов в РК: почему собственник больше не сможет выставить вас за дверь

Вступившая в силу 1 июля 2026 года новая Конституция Казахстана ввела жесткие правила игры на рынке недвижимости: теперь лишить собственности или выселить человека (включая квартирантов) можно исключительно по решению суда. Эксперт по недвижимости Виталий Шалаев объяснил, почему это заставит рынок «повзрослеть» и с какими скрытыми рисками уже столкнулись арендодатели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Судебный фильтр: что изменилось на законодательном уровне

Новые конституционные нормы кардинально усилили гарантии неприкосновенности жилища и защиты частной собственности в Казахстане. Отныне любые принудительные меры — будь то изъятие недвижимости или выселение человека из помещения — переведены в плоскость исключительно судебных разбирательств.

Примечательно, что эта норма синхронизирована с международными стандартами (включая Всеобщую декларацию прав человека) и защищает не только непосредственных владельцев квадратных метров. Закон в равной степени встал на сторону тех, кто пользуется жильем на легальных основаниях, то есть официальных арендаторов.

Конец «серых» схем: почему устные договоры стали опасны

По мнению эксперта по недвижимости Виталия Шалаева, данные поправки не ломают рынок аренды, а переводят его в цивилизованное русло. Эпоха, когда жилье сдавали «на честном слове» или по скачанным из интернета шаблонам, безвозвратно уходит.

«Эта поправка заставляет рынок наконец-то „взрослеть“. Теперь любые договоренности должны подтверждаться не словами, а юридически грамотным договором. Для добросовестных собственников и арендаторов, выполняющих свои обязательства, никаких новых проблем это не создаст», — отмечает Шалаев.

Однако риски для владельцев квартир, которые пренебрегают деталями, резко возросли. Эксперт настоятельно рекомендует детально прописывать в договорах права сторон, форс-мажоры, а также четкие основания для расторжения соглашения и освобождения площади.

Главный подвох: как выселить недобросовестного жильца?

Несмотря на позитивный вектор, экспертное сообщество указывает на серьезную серую зону в практическом применении закона. Главный вопрос: что делать, если квартирант перестал платить, нарушает правила, но наотрез отказывается съезжать?

Даже если в договоре было черным по белому написано, что при задержке оплаты арендатор обязан освободить помещение, его принудительное выселение теперь может упереться в Конституцию.

«Если арендатор откажется съезжать, будет ли достаточно условий договора или собственнику все равно придется идти в суд, ведь Конституция прямо запрещает выселение без судебного вердикта? Ответ на этот вопрос пока неочевиден. Его даст только судебная практика, которая еще только начинает складываться», — подчеркнул специалист.

Тотальная защита для собственников

Впрочем, для владельцев недвижимости новые конституционные поправки несут в себе мощный защитный механизм. Сняты главные страхи добросовестных собственников потерять имущество из-за внезапных, спорных или внесудебных решений со стороны третьих лиц или госорганов.

В долгосрочной перспективе реформа сделает казахстанский рынок недвижимости более прозрачным и безопасным, минимизировав теневой сегмент аренды и обеспечив равную защиту как для арендодателей, так и для нанимателей.