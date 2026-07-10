Рубль рухнул ниже 6 тенге: что теперь будет с курсом и кому это выгодно в Казахстане

После нескольких месяцев уверенного роста российский рубль вновь оказался под давлением. Курс опустился ниже отметки в 6 тенге, а аналитики уже объясняют причины разворота и оценивают, как ситуация может повлиять на Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По состоянию на 10 июля официальный курс российского рубля составляет 6,14 тенге. Однако в обменных пунктах Казахстана его покупают в среднем по 5,7 тенге, а продают по 5,85 тенге. На международном рынке Forex днем курс находился около 5,9 тенге за рубль.

За последние полгода российская валюта пережила сразу два заметных разворота. В первом квартале рубль постепенно слабел и к концу марта опускался примерно до 5,6 тенге. Затем ситуация резко изменилась: начиная с апреля российская валюта почти три месяца укреплялась и в начале июня достигла максимума — около 6,8 тенге за рубль.

Однако удержаться на этих уровнях не удалось. Уже во второй половине июня началось стремительное снижение, и большая часть весеннего роста была утрачена. В итоге за последние шесть месяцев рубль подешевел к тенге более чем на 6%.

Особенно резким оказалось движение за последний месяц. После длительной стабильности в диапазоне 6,1–6,2 тенге рубль сначала вырос до 6,8 тенге, а затем всего за 30 дней потерял почти 11% стоимости.

Что стало причиной падения

Перелом на валютном рынке произошел в июне. Согласно данным Банка России, объем торгов иностранной валютой достиг 16,8 трлн рублей, что стало максимальным показателем с декабря 2024 года. Среднедневной оборот также вырос до 799 млрд рублей, обновив максимум с ноября прошлого года.

Несмотря на то что российские экспортеры продолжали активно продавать валютную выручку, этого оказалось недостаточно для поддержки рубля.

Так, чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в июне составили 27,7 млрд долларов, что значительно превышает средний показатель предыдущего года.

Одновременно заметно увеличился спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. По информации российского Центробанка, объем таких покупок за месяц вырос сразу на 24,1%.

В результате только за июнь рубль ослаб на 9,5% к доллару США и на 9,3% к китайскому юаню.

Почему эксперты не ждут резкого обвала

Несмотря на июньское снижение, большинство аналитиков считают, что в ближайшее время российская валюта сохранит относительную устойчивость.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков Богдана Зварича, рубль по-прежнему поддерживают жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие объемы продажи экспортной валютной выручки. Он считает, что последствия снижения мировых цен на нефть могут стать заметными лишь в августе, когда экспортные поступления начнут сокращаться.

Финансист Наталья Ващелюк также ожидает сохранения стабильности российской валюты. По ее оценке, высокие процентные ставки продолжают поддерживать рубль, а курс доллара в ближайшей перспективе, вероятно, останется в пределах 76–78 рублей.

Дополнительную поддержку российской валюте сейчас оказывает дивидендный сезон. В этот период крупные компании традиционно продают значительные объемы иностранной валюты для расчетов с акционерами.

Как изменение курса отражается на Казахстане

Ослабление рубля происходит на фоне укрепления тенге. Казахстанская валюта в последние месяцы вошла в число мировых лидеров по темпам роста к доллару США.

Экономист Тулеген Аскаров отмечает, что первыми эффект почувствовали жители приграничных регионов и казахстанцы, которые ездят в Россию.

По его словам, если в начале июня турист покупал рубли по 6,7–6,8 тенге, то сейчас курс составляет около 5,8 тенге. При бюджете поездки в 1 млн тенге экономия может достигать 105–107 тысяч тенге.

Почему курс рубля важен для бизнеса

Колебания российской валюты имеют значение не только для туристов. Рубль остается одной из ключевых валют во взаиморасчетах между казахстанскими и российскими компаниями.

По данным Национального банка Казахстана, рубль используют:

64% предприятий обрабатывающей промышленности;

предприятий обрабатывающей промышленности; 54,8% компаний торговли;

компаний торговли; 42% предприятий горнодобывающей отрасли;

предприятий горнодобывающей отрасли; 38,9% организаций сельского хозяйства;

организаций сельского хозяйства; 38,3% компаний транспорта и складирования;

компаний транспорта и складирования; 29,5% предприятий строительного сектора.

Поэтому изменение курса напрямую отражается на стоимости импортируемых товаров, взаиморасчетах бизнеса и уровне расходов компаний, работающих между двумя странами. Если рубль продолжит дешеветь, часть российского импорта для Казахстана может стать более доступной, однако дальнейшая динамика во многом будет зависеть от политики Банка России, мировых цен на нефть и ситуации на валютном рынке.