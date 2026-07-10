Казахстанцам готовят новый формат пенсии с возможностью дополнительного дохода

Казахстанцев ждет масштабная реформа системы накоплений — в стране планируют внедрить гибридные и инвестиционные аннуитеты. Новый механизм позволит гражданам совместить пожизненные гарантированные выплаты с получением дополнительного инвестдохода, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Пенсия + Инвестиции: что предлагает регулятор

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) готовит масштабные стимулы, чтобы превратить накопительное страхование в главный инструмент долгосрочных сбережений граждан. Главная фишка новой системы — появление инвестиционных и гибридных аннуитетов.

В отличие от классической схемы, где размер выплат строго фиксирован, новый продукт позволит казахстанцам не просто получать гарантированную пожизненную пенсию, но и зарабатывать на инвестиционных стратегиях с разным уровнем риска.

Почему это выгоднее обычного депозита в банке?

Регулятор выделяет несколько ключевых преимуществ накопительного страхования перед привычными банковскими вкладами:

Двойной эффект: Клиент одновременно формирует капитал на старость и получает полноценную страховую защиту на весь срок действия договора.

Абсолютный иммунитет от взысканий: Законодательство защищает страховые накопления — их невозможно арестовать или изъять по требованиям кредиторов.

Свобода наследования: Страхователь имеет право самостоятельно назначить любого выгодоприобретателя, который получит выплаты при наступлении страхового случая.

Прозрачность и цифровизация: ЕНПФ уходит в онлайн

Чтобы исключить скрытые переплаты, АРРФР введет единые жесткие стандарты раскрытия информации. Компании обяжут честно и прозрачно показывать доходность, возможные риски и размер комиссий.

Кроме того, процедуру оформления максимально упростят. Приобрести пенсионный аннуитет можно будет полностью онлайн — через цифровую платформу ЕНПФ или единый финансовый маркетплейс. В дополнение к этому в Казахстане развернут масштабную сеть сертифицированных финансовых консультантов.

Кто имеет право предлагать новые полисы?

Условия программ (сроки, размер и регулярность взносов) будут гибкими, их определят сами страховые организации.

Работать на этом рынке имеют право как казахстанские компании, так и официально зарегистрированные филиалы иностранных страховщиков — для них действуют идентичные лицензионные требования. Единственное исключение затронуло зарубежные исламские страховые организации (нерезиденты РК) — им заниматься накопительным страхованием в республике запрещено.