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10.07.2026, 17:07

Нацбанк Казахстана поставили точку в споре о будущем тенге

Новости Казахстана 0 1 898

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что представление о неизбежном ослаблении тенге ошибочно. По его словам, национальная валюта остается стабильной благодаря устойчивому состоянию экономики, а уже на следующей неделе регулятор намерен отменить одну из антикризисных мер, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Тенге укрепляется без вмешательства Нацбанка

Во время брифинга глава Национального банка отметил, что события последних восьми месяцев опровергли распространенное мнение о том, что тенге может только дешеветь, а доллар — постоянно дорожать.

По словам Тимура Сулейменова, курс национальной валюты укрепляется без каких-либо валютных интервенций со стороны регулятора. Он объяснил это устойчивым состоянием казахстанской экономики.

«Последние восемь месяцев показали, что тенге вовсе не имеет дороги только вниз. В обществе сложилось мнение, что тенге может двигаться только вниз, а доллар — только вверх. Однако сегодня мы видим обратное: без какого-либо вмешательства Национального банка курс укрепляется», — заявил он.

Что поддерживает курс национальной валюты

Глава Нацбанка пояснил, что одним из ключевых факторов остается благоприятное соотношение спроса и предложения на валютном рынке.

По его словам, экспорт Казахстана продолжает расти, тогда как объемы импорта остаются примерно на прежнем уровне. Такая ситуация способствует сохранению стабильности обменного курса.

Дополнительную поддержку тенге, отметил Сулейменов, оказывают и портфельные инвестиции иностранных инвесторов. Речь идет о крупных зарубежных банках и финансовых институтах, вкладывающих средства в казахстанские ценные бумаги.

Антикризисную меру отменят

Также председатель Нацбанка сообщил, что уже на следующей неделе планируется отменить требование, согласно которому компании квазигосударственного сектора должны были продавать на внутреннем рынке 50% своей валютной выручки.

Эта норма была введена в прошлом году как временная антикризисная мера в период повышенной волатильности валютного рынка.

При этом глава регулятора подчеркнул, что отмена требования не окажет существенного влияния на курс тенге.

По его словам, предприятия и без того регулярно продают валютную выручку, поскольку большая часть их текущих расходов осуществляется в тенге.

Оснований для резких колебаний курса нет

В Национальном банке считают, что текущая экономическая ситуация не требует сохранения экстренных ограничений.

Как отметил Тимур Сулейменов, сейчас в стране отсутствуют признаки валютного кризиса, тенге остается стабильным, экономика демонстрирует устойчивость, а состояние платежного баланса не вызывает опасений.

По этой причине регулятор считает возможным отказаться от ранее введенной антикризисной меры, не ожидая при этом серьезных изменений на валютном рынке.

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