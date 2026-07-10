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10.07.2026, 18:39

Криптовалютой можно будет платить по QR-коду по всему Казахстану: что известно

Новости Казахстана 0 1 742

Казахстан готовится к масштабному цифровому прыжку: рассчитаться за покупки криптовалютой через QR-код можно будет в любой точке страны, а не только в крупных мегаполисах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: 24.kz
Фото: 24.kz

Возможность оплачивать покупки криптовалютой с помощью QR-кодов не будет ограничена отдельными городами Казахстана. Об этом сообщили председатель Национального банка Тимур Сулейменов и заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Тема была поднята во время брифинга после того, как один из казахстанских банков объявил о запуске сервиса оплаты товаров и услуг криптовалютой через QR-коды. Журналисты поинтересовались, останется ли этот механизм локальным проектом или станет доступен по всей стране.

К проекту подключаются другие банки

По словам главы Национального банка Тимура Сулейменова, аналогичные сервисы уже разрабатывают и другие банки второго уровня. В дальнейшем все они станут частью единой QR-инфраструктуры, которая объединит участников платежного рынка.

«Ряд других банков это также прорабатывают, а потом они будут частью единого QR, о котором мы расскажем в конце следующей недели. Помните же, 18 июля мы должны внедрить единый QR, и он будет не только для банков, он будет и для платежных организаций, и для криптокошельков», — сообщил Сулейменов.

Банки и криптобиржи объединят в единую систему

Жаслан Мадиев пояснил, что речь идет о внедрении новой платежной технологии, которая позволит интегрировать криптобиржи с банками второго уровня. Благодаря этому пользователи смогут проводить расчеты с использованием криптовалюты через привычный механизм QR-платежей.

По его словам, внедрение системы не будет зависеть от региона проживания пользователей. После запуска новая технология станет доступна по всему Казахстану.

Ожидается, что подробности проекта Национальный банк представит уже на следующей неделе в рамках презентации единого QR, который объединит банки, платежные организации и криптокошельки в единую платежную экосистему.

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