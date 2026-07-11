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10.07.2026, 20:47

С 12 июля казахстанцев обяжут моргать на камеру: Нацбанк утвердил новые правила биометрии для банков

Новости Казахстана 0 1 755

С 12 июля 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила проведения биометрической аутентификации в банках и других финансовых организациях. Документ устанавливает единые требования к проверке личности клиентов, защите биометрических данных и предотвращению мошенничества, сообщает Lada.kz. 

Фото: omskpress.ru
Фото: omskpress.ru

Как будет проходить биометрическая проверка

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком Казахстана утвердили новые правила биометрической аутентификации, которые будут применять банки и другие финансовые организации.

Документ определяет порядок подтверждения личности клиентов с использованием биометрических данных, а также случаи обязательного применения Национальной системы биометрической аутентификации (НСБА). Кроме того, финансовые организации должны будут пополнять систему сведениями, полученными через Центр обмена идентификационными данными Национального банка.

Основным способом идентификации станет распознавание лица. Во время проверки система делает фотографию пользователя и сравнивает ее с эталонным изображением, которое хранится в государственной базе данных либо в других источниках, предусмотренных правилами. После этого принимается решение об успешном прохождении аутентификации либо отказе.

Как будут бороться с подменой личности

Особое внимание в новых правилах уделено защите от мошенничества. Для исключения использования фотографий, видеозаписей или других способов подмены личности предусмотрена обязательная проверка так называемой «живости» изображения.

Во время процедуры пользователю в случайном порядке направляются не менее трех различных команд или сигналов. Система анализирует их выполнение в режиме реального времени по видеопотоку, чтобы убедиться, что проверку проходит реальный человек, а не изображение.

Если выявляются признаки несоответствия, процедура запускается повторно. После трех неудачных попыток биометрическая аутентификация считается непройденной.

Какие требования предъявляются к программному обеспечению

Правила также устанавливают обязательные требования к программному обеспечению, которое используется для биометрической идентификации.

Такое ПО должно контролировать собственную целостность, определять попытки запуска в эмулируемой среде, а также предотвращать подмену встроенной камеры компьютера или мобильного устройства, через которую проводится проверка.

Какие сведения будут сохраняться после проверки

После каждой процедуры формируется электронный документ с результатами проверки.

В нем будут содержаться:

  • результат биометрической аутентификации;
  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН) пользователя;
  • сведения о выполненных во время проверки командах;
  • дата и время прохождения процедуры;
  • данные заказчика услуги и провайдера биометрической аутентификации.

Документ будет подписываться электронной цифровой подписью провайдера и храниться у организации, заказавшей проведение проверки.

Как защитят биометрические данные

Новые правила также определяют порядок работы с биометрическими данными клиентов.

Финансовые организации обязаны обеспечить сбор, обработку и хранение такой информации в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, данные должны быть защищены от несанкционированного доступа, копирования и распространения.

Также документ предусматривает обязательное документирование всех этапов работы с биометрической информацией — от ее получения и хранения до уничтожения.

Новые правила проведения биометрической аутентификации вступают в силу 12 июля 2026 года.

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