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11.07.2026, 09:00

Казахстанцев призвали не выходить на улицу в самые жаркие часы дня

Новости Казахстана 0 1 703

В Казахстане сохраняется аномально жаркая погода, а температура воздуха в отдельных регионах достигает +45°C. Синоптики предупреждают, что жара продержится еще несколько дней, несмотря на ожидаемые кратковременные дожди и грозы. Врачи советуют жителям страны избегать пребывания на улице в наиболее опасные дневные часы и соблюдать меры предосторожности, передаёт Lada.kz  со ссылкой на 24.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Во многих регионах Казахстана установилась аномальная жара. Раскаленный асфальт, палящее солнце и практически пустые улицы в дневные часы стали привычной картиной нынешнего лета. По данным синоптиков, температура воздуха на большей части страны превышает климатическую норму.

Как сообщили специалисты, в ближайшие дни в центральных, северных и западных областях воздух прогреется до +40°C, а в южных регионах столбики термометров местами поднимутся до +45°C. При этом в отдельных районах прогнозируются порывистый ветер и локальные грозы.

По словам пресс-секретаря Казгидромета Аружан Муратовой, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных регионах возможен град и шквалистый ветер.

"На востоке, юге, юго-западе и в центре ожидается погода без осадков. Несмотря на ожидаемые дожди, жаркая погода сохранится. Жара, которая сейчас наблюдается в Казахстане, обусловлена поступлением горячих и сухих воздушных масс с территории Ирана. Именно они способствуют дальнейшему повышению температуры воздуха во многих регионах страны".

Медики рекомендуют в период сильной жары по возможности не выходить на улицу без необходимости с 11:00 до 17:00. Особенно внимательно к своему здоровью следует относиться пожилым людям, детям, а также тем, чья работа связана с длительным пребыванием под открытым небом. Специалисты советуют употреблять больше воды, выбирать одежду светлых тонов и по возможности находиться в помещениях с кондиционером либо в тени.

Жители столицы также поделились тем, как спасаются от аномальной жары.

"Очень сильная жара, невозможно сильная... Прятаться приходится только в квартире, где кондиционер, холодная вода, арбуз, ну и прочее. В этом году особенно жарко. Раньше такого не наблюдалось... Не знаю, такую жару я вообще не помню, чтобы была именно такая жара".

По прогнозам синоптиков, экстремально высокие температуры сохранятся в стране еще несколько дней. В некоторых регионах дневная температура воздуха по-прежнему будет достигать +42...+45°C.

В связи с этим казахстанцам рекомендуют внимательно следить за штормовыми предупреждениями, соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не оставлять детей и домашних животных в закрытых автомобилях даже на непродолжительное время.

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